Pro Patria, rotta verso Pistoia. Javorcic: “Sarà difficile”

La Pro Patria chiude una settimana intensa alla ricerca della ciliegina sulla torta in terra toscana. Dopo il pareggio a Vercelli di sabato scorso e i tre punti di mercoledì contro l’Olbia, che hanno allungato fino a 8 le partite a punti dei tigrotti (con soli 4 gol subiti), adesso ai ragazzi di Javorcic tocca scendere a Pistoia: «La Pistoiese è una squadra compatta, che ha delle qualità collettive e fa molto bene in casa: su 25 punti ne ha fatti 21 tra le mura amiche, quindi è da rispettare. Sarà difficile come sempre, mi aspetto una partita equilibrata decisa da episodi. Loro sono una squadra capace di adattarsi agli avversari, ma noi siamo pronti a tutte le sfumature che potranno assumere. Stiamo trovando soluzioni offensive anche quando certe nostre chiavi di lettura vengono chiuse dagli avversari. Per questo sono molto importanti le qualità di impostazione dei difensori, nella loro capacità di scelta. Poi c’è tutto il lavoro degli altri di saper lavorare in costruzione per rendere queste traiettorie pericolose e determinanti. Si può comunque sempre migliorare alla ricerca di cinismo ed efficacia».

La cura dei dettagli dovrà essere massima anche perché, oltre ai soliti Ghioldi e Fietta, mancheranno anche Spizzichino (ancora alle prese con un problema muscolare) ma soprattutto Nicco, squalificato per somma di ammonizioni, che ultimamente stava facendo sentire e non poco il suo prezioso apporto in mezzo al campo: «Gianluca è un giocatore importante per noi – ammette mister Javorcic -, è un po’ di tempo che conviviamo con delle emergenze in certi settori del campo. Però è anche vero che stiamo permettendo ad alcuni di tornare al meglio della forma: domani è importante anche per essere sempre più in condizione, cosa fondamentale perché è un febbraio dove ci saranno dei turni infrasettimanali e avremo bisogno dell’apporto di tutti. Una della parole chiave del nostro modo di essere è “dare”, spirito che si ritrova per esempio in Le Noci, il quale è un po’ un padre di famiglia, che è abituato al sacrificio, a mettere il gruppo davanti alla propria persona per raggiungere insieme delle soddisfazioni. Oltretutto poi con le qualità che ha diventa trascinante per gli altri. Sono orgoglioso di poter lavorare con ragazzi che hanno ben assorbito questo concetto».

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato sul nostro liveblog (guarda qui). Potrete come sempre commentare in tempo reale e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

CLASSIFICA: Como 46; Renate 45; Pro Vercelli 39; Alessandria 38; PRO PATRIA 35; Lecco 34; Juventus U23 33; Pontedera 32; Carrarese, Grosseto 31; Pro Sesto, AlbinoLeffe 30; Pistoiese, Pergolettese 25; Novara 23; Olbia 22; Piacenza 21; Giana Erminio 20; Livorno 17; Lucchese 16.