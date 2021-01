Pro Patria insuperabile: un punto prezioso a Vercelli

Il pareggio a reti bianche contro la Pro Vercelli arriva dopo un tempo quasi dominato e uno giocato in dieci. L’espulsione nel recupero del primo tempo di Brignoli fa da spartiacque ad una Pro Patria propositiva e una che ormai abbiamo imparato a conoscere per attenzione difensiva e lucidità nelle scelte. I tigrotti acquistano così ulteriore fiducia nei propri mezzi, allungano al striscia di risultati utili consecutivi e chiudono il gennaio 2021 senza subire sconfitte; sono comunque tre i pareggi consecutivi con questa partita. Si tornerà subito in campo mercoledì allo Speroni, all’ora di pranzo, contro l’Olbia.

Pro Patria intraprendente nelle prime battute di gioco, con un pressing convincente che mette un po’ alle corde i padroni di casa. Al 9’ Bertoni per primo prova la conclusione da fuori area, a lato. Le occasioni non sono ci sono ma i bustocchi giocano sul velluto e chiudono diligentemente i tentativi piemontesi. Il primo pericolo portato alla Pro Patria arriva al 24’, quando Zerbin sulla sinistra crossa sul secondo palo e Gatto arriva in ritardo all’appuntamento con il tap-in. Un minuto dopo Kolaj si inventa una super giocata sulla destra per poi provare a servire centralmente Latte Lath che però viene anticipato da Masi. Zerbin al 31’ batte un calcio di punizione sul lato corto dell’area per la deviazione di Emanuello che viene respinta da una gran parata di reazione di Greco. Nell’ultimo quarto d’ora i padroni di casa prendono possesso del gioco e la Pro soffre un po’. Poi ci prova Hristov al volo da lontanissimo con Greco che blocca in due tempi. Nel recupero la Pro Patria si riporta in avanti con Latte Lath che ruba il tempo a Masi su un retropassaggio ma il suo colpo di testa è centrale e non crea problemi a Saro. Allo scadere i tigrotti restano in dieci, dopo che Brignoli ingenuamente si prende il secondo giallo per aver spinto a gioco fermo Hristov.

Vista l’inferiorità numerica, Javorcic tira la coperta disponendo i suoi con un 5-3-1 e inserendo Galli al posto di Kolaj. La Pro Vercelli di conseguenza inizia ad assediare l’area tigrotta. Al 4’ Emanuello ci prova dal limite e Greco manda in angolo. Poco dopo ancora Emanuello vince un rimpallo contro due avversari ed esplode il sinistro, sempre respinto da Greco. Poi è il turno di Padovan che vince un contrasto con Lombardoni in area ma al momento di tirare viene anticipato dai difensori che mandano in angolo. Sul corner Hristov colpisce di testa senza precisione. La Pro Patria non può far altro che affidarsi ai pochi spazi liberi lasciati dagli avversari per allontanare quanto più possibile il pallone dalle zone pericolose. Al 13’ tocca a Zerbin, che si accentra dalla sinistra e con un destro a giro impegna Greco alla parata in tuffo. Verso la metà i tigrotti ci provano con una punizione conquista da Latte Lath, ma la conclusione di Pizzul state sulla barriera. Poco dopo ancora protagonista Latte Lath che sfrutta una triangolazione con Galli per partire in velocità, fare un paio di finte e concludere di sinistro; Saro, attento, c’è. Poi l’ivoriano propizia la salita della squadra che si conclude con la rasoiata di Spizzichino che Saro in due tempi addomestica. La partita pian piano si addormenta, con i padroni di casa che dopo i cambi non ritrovano l’aggressività della prima parte di tempo e la Pro che gioca con il cronometro provando estemporanee sortite affidandosi a Castelli e Colombo per tenere alta la squadra. Alla fine la Pro Vercelli ci prova davvero poco, da segnalare solo un tiro da fuori di Awua che sbatte sulla schiena dei difensori. La Pro soffre comunque fino alla fine, resiste anche per cinque minuti di recupero e porta a casa un punto sudato.

PRO VERCELLI – PRO PATRIA 0 – 0 (0 – 0)

PRO VERCELLI (3-4-3): 22 Saro; 25 Hristov, 2 Masi, 5 Auriletto; 19 Gatto (38′ s.t. 23 Clemente), 4 Nielsen (19′ s.t. 18 Awua), 8 Emmanuello, 29 Iezzi; 11 Della Morte (19′ s.t. 7 Rolando), 10 Comi (22′ p.t. 20 Padovan (19′ s.t. 9 Romairone)), 24 Zerbin. A disposizione: 12 Tintori, 6 Parodi, 23 Clemente, 26 Esposito, 27 Erradi, 28 Merio, 30 Secondo. All. Modesto.

PRO PATRIA (3-5-2): 1 Greco, 6 Gatti, 19 Lombardoni, 13 Boffelli; 17 Spizzichino (31′ s.t. 5 Molinari), 20 Nicco, 14 Bertoni (26′ s.t. 21 Colombo), 8 Brignoli, 15 Pizzul (43′ s.t. 4 Saporetti); 11 Kolaj (1′ s.t. 3 Galli), 24 Latte Lath (26′ s.t. 30 Castelli). A disposizione: 12 Mangano, 2 Compagnoni, 10 Le Noci, 18 Piran, 25 Ferri, 27 Pisan, 31 Vaghi. All. Javorcic.

ARBITRO: Claudio Petrella della Sezione di Viterbo (Giuseppe Centrone della Sezione di Molfetta e Paolo Laudato della Sezione di Taranto. Quarto Ufficiale Maria Sole Ferrieri Caputi della Sezione di Livorno).

Angoli: 5 – 3. Recupero: 2′ p.t. – 5′ s.t. Ammoniti: Gatti, Brignoli, Lombardoni (PPA); Masi, Emmanuello (PVER). Espulsi: al 46′ p.t. Brignoli (PPA) per doppia ammonizione E al 31′ s.t. Vaghi (PPA) dalla panchina per proteste. Note: Giornata fresca e nuvolosa. Terreno di gioco (sintetico) in discrete condizioni. Gara disputata a “porte chiuse”.

CLASSIFICA: Como 43; Renate 42; Pro Vercelli 36*; Alessandria 37*; Lecco 33*; Pro Patria 32*; Pontedera 31*; Juventus U23, Carrarese 30; Albinoleffe 29* Grosseto 28; Pro Sesto 26; Pergolettese*, Olbia*, Pistoiese 22; Novara, Giana Erminio 19; Piacenza 18*; Livorno 17*; Lucchese 16;