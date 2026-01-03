Nuovo anno, vecchi risultati: Pro Patria sconfitta anche a Vercelli

La Pro Patria inizia il nuovo anno con una sconfitta rimediata sul campo della Pro Vercelli, che si impone per 1-0. La gara è caratterizzata da un primo tempo molto combattuto, con i tigrotti che provano a mettere pressione alla retroguardia di casa. mettendo in campo una buona aggressività e cercando di impensierire gli avversari soprattutto sui calci piazzati e sugli inserimenti di Bagatti. La veemenza dei tigrotti si affievolisce però con il passare dei minuti e, a 4’ dall’intervallo, Rovida si supera evitando lo svantaggio su un colpo di testa ravvicinato di Iotti. Nella ripresa i padroni di casa trovano l‘1-0 con Burruano dopo 12 minuti. La squadra di Bolzoni fatica molto a reagire e le prime vere occasioni arrivano soltanto a 5’ dalla fine, con Ganz e una mischia pericolosa in area, dopo aver rischiato pochi istanti prima di subire il 2-0: ancora una volta è Rovida a evitare la capitolazione su un tentativo di Akpa Akpro. Nel finale la Pro Vercelli riesce a congelare il risultato e a conquistare i tre punti, salendo a quota 27 e agganciando momentaneamente Alcione e Inter U23, in attesa delle altre gare in programma tra domani e lunedì. La Pro Patria, invece, incassa il quinto stop consecutivo e rimane ferma al penultimo posto con 12 punti.

Fischio d’inizio

Diverse novità in casa Pro Patria, dove si rivedono dall’inizio Bagatti e Masi. Il primo non giocava dall’espulsione rimediata a Trieste e si colloca dietro alle punte, facendo arretrare Schirò accanto a Ferri; il secondo, tra l’altro ex di turno, rientra dopo un infortunio. Mora torna a ricoprire il ruolo di braccetto destro, dopo essere stato impiegato come quinto.

I padroni di casa confermano il 4-3-3 con Livieri tra i pali; in difesa ci sono gli ex Piran e Coccolo, insieme a Clemente e Carosso. In cabina di regia agisce Burruano, con Haoudi e Iotti nel ruolo di mezzali. In avanti il tridente è composto da Akpa Akpro, Comi e Asane Sow.

Primo tempo

Nel primo quarto d’ora si registra un tentativo per parte sugli sviluppi di due giri dalla bandierina. La prima vera occasione della partita è della Pro Vercelli e arriva dopo 23′ con un bel sinistro di Carosso respinto da Rovida. Al 41′ arriva una grandissima palla gol per i padroni di casa con un colpo di testa di Iotti, disinnescato da un intervento miracoloso di Rovida che tiene lo 0-0. Nel finale la Pro Vercelli prova a forzare il gioco senza riuscire a creare particolari pericoli. Dopo 3′ minuti di recupero l’arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi con il punteggio a reti inviolate.

Secondo tempo

Dopo dodici minuti molto bloccati la Pro Vercelli trova il gol dell’1-0 con Burruano bravo a sfruttare una serie di rimpalli e ad insaccare da posizione ravvicinata. Dopo il gol dei padroni di casa la partita si blocca ulteriormente fino al 35′ quando Rovida nega il gol del raddoppio ad Akpa Akpro. Cinque minuti più tardi la Pro Patria sfiora il pareggio in due situazioni con Ganz e durante gli sviluppi di una mischia in area. Nel finale i tigrotti ci provano ancora con dei calci da fermo ma senza riuscire a pareggiare. Al termine dei 5′ di recupero finisce la gara con la Pro Vercelli vince 1-0, infliggendo ai tigrotti il quinto ko di fila.

PRO VERCELLI-PRO PATRIA 1-0 (0-0)

Reti: 12′ st Burruano (PVE)

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Piran, Clemente, Coccolo, Carosso (42′ st Marchetti); Burruano, Iotti, Haoudi (16′ st Huiberts); Akpa Akpro (42′ st Rutigliano), Comi (33′ st Coppola), Sow A (33′ st Sow O.). A disposizione: Rosin, El Bouchataoui, Mallahi, Ronchi, Furno, Tarantola, Zacchera. Allenatore: Santoni.

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida; Mora, Masi, Travaglini; Giudici (42′ st Citterio), Ferri, Schirò, Dimarco (22′ st Orfei); Bagatti; Mastroianni (22′ st Udoh), Renelus (30′ st Ganz). A disposizione: Gnonto, Zamarian, Viti, Schiavone, Aliata, Auci, Galantucci, Ricordi. Allenatore: Bolzoni.

Ammoniti: Masi (PPA), Carosso (PVE), Burruano (PVE)

Arbitro: Maccorin di Pordenone

Collaboratori: Mino di La Spezia e Cerrato di San Donà di Piave

IV Ufficiale: Massari di Torino

Fvs: Di Meo di Nichelino