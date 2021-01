I voti della Pro Patria: Brignoli ingenuo, Pizzul impeccabile

La Pro Patria conquista un punto importante e sofferto al “Piola” contro la Pro Vercelli. Un risultato conquistato grazie a una fase difensiva impeccabile, soprattuto nel secondo tempo, giocato in inferiorità numerica per l’espulsione di Brignoli nel recupero della prima frazione.

PAGELLE

GRECO 6,5: Pochi interventi ma determinanti; sicurezza

GATTI 7: Di testa, in anticipo e in copertura: non perde un contrasto

LOMBARDONI 7: Guida la difesa con la solita sicurezza da veterano. Una gioia vederlo giocare

BOFFELLI 7: Sempre puntuale e concentrato

SPIZZICHINO 6,5: Attento in difesa e coraggioso in attacco. Lascia il campo con i crampi dopo tanta corsa

Molinari 6,5: dentro da esterno, non si fa trovare impreparato

BRIGNOLI 5: Un cartellino rosso ingenuo

BERTONI 6,5: Gioca due partite in una: regista nel primo tempo e mediano nella ripresa. Positivo in tutte le occasioni

Colombo 6,5: Mette in campo tutta le sua esperienza per tenere la Pro Vercelli lontana dall’area tigrotta

NICCO 7: Esperienza di un veterano e corsa di un ragazzino. Il simbolo della gara è la sua fuga nel recupero palla al piede

PIZZUL 7: È sempre nel punto giusto al momento giusto. La Pro Vercelli non sfonda mai dalla sua parte

Saporetti 6,5: Inserito per rimpolpare la difesa, sbaglia pochissimo

KOLAJ 6: Un paio di giocate spettacolari, paga il cambio tattico per l’espulsione di Brignoli

Galli 6,5: Tanta sostanza per alleggerire la pressione della Pro Vercelli. Prova anche a sfondare in attacco

LATTE LATH 6,5: Grande partita di sacrificio, soprattutto nel secondo tempo quando da solo fa reparto in attacco. Esce stremato

Castelli 6: Compito difficile fare la lotta contro la difesa vercellese. Ci mette tanta energia ma non sempre riesce