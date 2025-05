Pro Patria, il momento della verità: nei 90 minuti di Vercelli passa la salvezza

Per la Pro Patria è arrivato il momento della verità: 90 minuti più recupero per conquistarsi sul campo la permanenza tra i professionisti.

Dopo l’1-0 dello Speroni, deciso dal giovane capitano Davide Ferri sul finire della gara, i tigrotti di Busto Arsizio scenderanno in campo al Piola di Vercelli con l’obiettivo di difendere il vantaggio accumulato all’andata dei playout. Un risultato che al momento garantirebbe, al termine del doppio confronto, di continuare a disputare la Serie C.

DUE RISULTATI SU TRE PER LA SALVEZZA

Sono due (vittoria e pareggio) i risultati a disposizione dei tigrotti, ma, al tempo stesso, alla Pro Vercelli, obbligata a vincere, può “bastare” la vittoria col minimo scarto per riprendere per i capelli la salvezza e spedire tra i dilettanti i bustocchi: banalmente, basterebbe che le bianche casacche piemontesi restituissero l’1-0 dell’andata. In questo scenario a essere premiata sarebbe infatti la Pro Vercelli in virtù del miglior posizionamento alla fine del stagione regolamentare.

CAMBIO SOCIETARIO TRA LE BIANCHE CASACCHE

Dopo l’esonero in banchina di Bianchini in vista propri dei playout, alla vigilia del match più importante della storia recente delle squadre – perché non esiste salto all’indietro pericoloso come la retrocessione dalla C alla D – nella città delle risaie si è inoltre registrato un altro importante avvicendamento dopo gli ultimi mesi tribulati sul fronte societario: il passaggio di proprietà con la Bridge Football Group che acquisito il 100% delle quote societarie.

Ma in via Cà Bianca non si guarda, da parecchie settimane ormai, in casa degli avversari. Come ripetuto più volte, il modus operandi dei biancoblu è sempre il solito: cercare dentro se stessi le risorse, le capacità e la consapevolezza che il gruppo squadra (e la società) valgono la categoria. A dare il verdetto definitivo sarà, come sempre, la prova del campo.

CANIATO E FERRI: “VANTAGGIO MINIMO. ANDIAMO COME SE FOSSIMO 0-0”

Le parole in sala stampa di mister Max Caniato e di Davide Ferri.

CANIATO – Pro Patria favorita dopo l’andata? Le chance sono al 50%-50%. Dobbiamo cercare di mantenere il vantaggio fino al 180esimo minuto, visto che parliamo dei secondi 90 minuti. È una partita che si prepara più nella testa che nelle gambe: arriviamo con la giusta serenità, con i giusti stimoli, senza paura di nessun tipo ma con la consapevolezza che l’avversario metterà in campo tutto e della rincorsa che è stata fatta in questa fase di campionato, compresa la scorsa gara, com la squadra che sciorinato gioco e prestazioni. Noi dovremo essere abili a rintuzzare ogni loro iniziativa e capaci di fare un altro golettino. La Pro Vercelli ultimamente ha vinto poco in casa? Naturalmente cercheranno di ovviare a questa tendenza. Saremo noi a determinare quanto avverrà.

FERRI – È stata una settimana d’entusiasmo. Abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto quello che c’era da fare. Sappiamo bene ciò che ci aspetta domani: la partita sarà difficile. Il vantaggio è minimo, andremo in campo come se fossimo 0-0, cercando di fare la nostra prestazione. La tensione è qualcosa che sentiamo tutti, noi e loro. L’importante è saperla gestire bene. L’abbiamo visto nella partita d’andata, con la differenza tra primo e secondo tempo: all’inizio la tensione si sentiva maggiormento e abbiamo cercato meno giocate, nella ripresa siamo entrati con una testa diversa. Probabilmente eravamo più sereni, e alla fine la prestazione è venuta fuori.