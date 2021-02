Tutto quello che dovresti sapere sul cartongesso

Il cartongesso è costituito da gesso trasformato in un pannello e solitamente rivestito con un rivestimento di carta. Il gesso utilizzato nella produzione di gesso e cartongesso è derivato da numerose fonti. Il gesso naturale si presenta sotto forma di roccia. In Italia è estratto in tre punti principali: a Milano, Roma e Torino. Il gesso è una roccia bianca ma le impurità possono colorarla di grigio, marrone o rosa. Il suo nome scientifico è solfato di calcio diidrato ed è composto dal 70% di solfato di calcio e dal 21% di acqua in peso. Il gesso è anche prodotto sinteticamente come sottoprodotto di una serie di processi industriali. La desolforazione dei gas di combustione (FGD) delle emissioni delle centrali elettriche è il più grande metodo di produzione del gesso utilizzato nella produzione di cartongesso. I camini di emissione delle centrali elettriche a combustibili fossili incorporano “scrubber” che rimuovono gran parte dello zolfo dai gas di scarico, riducendo così le emissioni di anidride solforosa. Il sottoprodotto di questo processo è il gesso. Questo gesso è talvolta indicato anche come desolfogesso (DSG). Titanogypsum: un sottoprodotto della produzione di biossido di titanio (un agente sbiancante utilizzato in molti prodotti, dalla vernice al dentifricio). Fosfogesso: un sottoprodotto della produzione di acido fosforico e fertilizzanti a base di fosfato. Fluorogypsum: un sottoprodotto della produzione di acido fluoridrico, utilizzato in una serie di industrie, compresa la produzione di componenti elettronici.

Gli utilizzi del cartongesso Milano nelle costruzioni e nella vita di tutti i giorni

Il cartongesso è il nome generico del materiale da costruzione composto da gesso e fogli di carta. Il rivestimento può essere una varietà di materiali oggi, ma nel cuore è ancora tutto cartongesso. Per realizzarlo, il gesso viene estratto, frantumato e quindi macinato in polvere e riscaldato fino a quando non subisce un processo chiamato calcinazione, che avviene quando il 75% della sua acqua combinata chimicamente viene espulsa. Una volta compattato e pressato tra i rivestimenti di carta, è una superficie della parete resistente pronta per essere verniciata. L’intonaco di gesso è stato utilizzato fin dall’antichità, ma il cartongesso discende dal cartongesso inventato alla fine del 1800. Nel 1893, alla Fiera mondiale di Chicago, l’esterno del palazzo fu completato utilizzando intonaco di gesso di Sackett legato con fibra. Nel corso dei due decenni successivi, il prodotto di Sackett fu perfezionato e nel 1916 era un cartone prodotto in serie e pronto per la finitura per la costruzione, non molto diverso da quello utilizzato nel 97% delle case oggi. Cartongesso, gesso, cartongesso, cartongesso, cartongesso e cartongesso possono rendere il tema della finitura delle pareti un aspetto complicato ma inutile poiché sono tutti la stessa cosa. Sono solo termini usati in modo diverso in varie nazioni di lingua inglese. “Il cartongesso” parla al minerale che rende possibile il pannello e l’intonaco si riferisce al processo che trasforma il gesso in un materiale da costruzione utilizzabile. Il cartongesso è un riferimento a come questo prodotto è asciutto e pronto per la pittura subito, a differenza del suo predecessore, gesso e assicella.