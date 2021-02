Realtà/utopia, gli appuntamenti di Filosofarti a Busto Arsizio

E’ stato presentato questa mattina il programma della XVII edizione di Filosofarti, il festival di filosofia del territorio, organizzato dall’ Associazione Culturale del Teatro delle Arti, che coniuga la riflessione filosofica con le arti. Il tema che quest’anno farà da filo conduttore ai tanti appuntamenti in programma dal 20 febbraio al 6 marzo, sia on line che in presenza, è realtà/utopia.

La città di Busto Arsizio partecipa convintamente anche quest’anno con il patrocinio e con una serie di eventi che sono stati presentati dalla vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

«E’ un piacere fare parte di questa importante iniziativa, con alcune delle nostre associazioni culturali, in questo tempo assai difficile per la cultura. In questi mesi di pandemia è emerso con forza che la cultura svolge un ruolo indispensabile per le persone e la collettività – ha affermato –. E Filosofarti conferma che proporre cultura, fare cultura è possibile anche in quest’epoca e che la distanza può diventare un concetto superabile. Sottolineo poi che questo festival valorizza un principio a me molto caro, quello di rete: riesce infatti a creare sinergie tra realtà che hanno la medesima sensibilità sfatando il mito dell’autoreferenzialità culturale delle singole realtà comunali e valorizza il concetto di cultura diffusa che abbraccia più arti, con una capacità di apertura e scambio molto importanti».

Il Festival promuove infatti la diffusione delle relazioni fra arte e filosofia generando un circuito virtuoso che coinvolge molte città oltre a Gallarate, dove si colloca il nucleo organizzativo. Busto Arsizio, Castellanza e Varese hanno accolto la sfida di condividere un progetto culturale nel quale le esperienze del teatro, del cinema, della musica, della scrittura e delle arti figurative sono proposte come veicolo di riflessione, di pensiero e di comunicazione aperta e rispettosa delle diversità ideologiche e culturali.

Questi gli eventi proposti dalle realtà bustocche e inseriti nel calendario di Filosofarti 2021:

21 febbraio ore 18.30

Centro Giovanile Stoa, Via Tettamanti 4

Incontro con l’autrice IRENE FACHERIS

“Creiamo cultura insieme: realtà o utopia?”

27 febbraio ore 19.00

Cristina Moregola Gallery e Fondazione Bandera per l’Arte Via A. Costa, 29

Presentazione delle mostre

“Tutto lo spazio che vuoi” di ALFREDO CASALI

(mostra in corso fino al 7 marzo 2021)

“Visibili utopie”

Opere dalla collezione Fondazione Bandera per l’Arte

(dal 21 febbraio al 21 marzo 2021)

28 febbraio ore 10.30

Evento on line: info su www.filosofarti.it

Concerto “Risveglio in musica”

a cura dell’ Associazione Musicale G. Rossini

Diretta streaming dalla pagina Fb Associazione Musicale G. Rossini o sito www.amrossini.com

3 marzo ore 18.30

laBanda Cooperativa Sociale a r.l. onlus Via Tonale, 17

Eventi di pedagogia pratica con ANDREA MARCHESI

“Trovare l’alba dentro l’imbrunire – Quali nuovi orizzonti per i nostri adolescenti?”

4 marzo ore 18.00

Libreria Ubik, Piazza San Giovanni, 5

Presentazione della collana ‘Passaggi’ (Mimesis Edizioni)

“Philosophy for Children in gioco. Esperienze di filosofia a scuola: le bambine e i bambini (ci) pensano” – “M. Lipman, L’impegno di una vita: insegnare a pensare”

Intervengono i curatori della collana Pierpaolo Casarin e Silvia Bevilacqua, modera Michela Volfi (Propositi di Filosofia snc)