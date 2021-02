In Regione si celebra il Giorno della Memoria per le vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità

Per commemorare in forma solenne i servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere e tutte le vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità, il Consiglio regionale celebrerà domani, martedì 16 febbraio, il “Giorno della Memoria”.

La cerimonia, che precederà l’inizio della seduta consiliare, si terrà alle ore 10 nell’Aula di Palazzo Pirelli. Dopo gli interventi del Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e del Presidente della Giunta Attilio Fontana, seguirà l’esecuzione del silenzio d’ordinanza da parte di un militare trombettiere, alla presenza di numerose autorità civili e militari e di alcuni familiari delle vittime.

Nell’occasione in via eccezionale saranno ricordati anche i medici, gli infermieri e i tecnici sanitari morti a causa della pandemia e che hanno prestato il loro servizio in modo encomiabile per contrastare la diffusione del Covid-19 al fianco dei pazienti e dei malati.

Il “Giorno della Memoria”, istituito con legge regionale nel 2004, nacque per celebrare il ricordo di Renato Barborini e Luigi D’Andrea, agenti della Polizia di Stato caduti entrambi il 6 febbraio 1977 in un conflitto a fuoco con la banda criminale Vallanzasca al casello autostradale di Dalmine in provincia di Bergamo.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Consiglio regionale.