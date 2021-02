Ribaltamento in A8, ferita una donna di 51 anni

Una donna di 51 anni è rimasta ferita in modo serio a seguito del ribaltamento della sua auto lungo l’A8, in direzione Milano, all’altezza di Busto Arsizio. L’incidente si è verificato poco dopo le 8 di questa mattina, sabato, e sul posto sono arrivate diverse squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, un’automedica e la Polizia Stradale. Circolazione difficile in direzione sud, si sono formati 2 km di coda. (seguono aggiornamenti)