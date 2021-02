Ribaltamento in autostrada A26 tra Gallarate e Besnate

Incidente stradale con ribaltamento sull’autostrada A26, tra Gallarate e Besnate.

È successo intorno alle 18.15.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118, in codice rosso: per fortuna l’unica persona coinvolta – una donna di 30 anni – non ha riportato ferite gravi. È stata trasferita in ospedale in codice giallo.