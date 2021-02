Ripartono i laboratori online per bambini di Collezione Panza Kids

Ripartono sabato 20 febbraio con “Chi cerca trova – Alla scoperta di Giuseppe Panza di Biumo” i laboratori d’arte e creatività Collezione Panza Kids, ispirati da tour virtuali che sono l’occasione per i bambini di abbandonarsi ad un viaggio immersivo nell’arte e creare i propri capolavori.

A cominciare in questo caso dalla sfaccettata personalità del grande collezionista milanese che ha trasformato la villa in un museo d’arte contemporanea celebre in tutto il mondo.

CERCA E TROVA…

sabato 20 febbraio – h 15.00

Villa e Collezione Panza è la trascrizione più completa della personalità di Giuseppe Panza di Biumo, una sorta di autoritratto. Ecco il compito per i piccoli investigatori: cercheremo insieme tracce e indizi nascosti tra i quadri, le installazioni, gli oggetti della villa che ci aiuteranno a conoscere la personalità del grande collezionista per poi realizzarne un ritratto polimaterico.

Materiali e strumenti occorrenti: Base: un cartoncino bristol meglio se bianco o cartone da imballaggio nel formato A3 (circa 45x30cm), fogli bianchi e colorati ma anche ritagli/pezzetti + carte di recupero di vari spessori, tipologie, texture, grammature, colori, fantasie… (es. carte regalo, carta stagnola, carta velina, carta di giornali/riviste, carte già “vissute” come fogli di brutta, ecc…), colori (pastelli e/o pennarelli e/o pastelli a cera), oggetti di riuso (es. tappi bottiglie, stoffe, bottoni, nastrini, spago, ecc…); matita, forbici, colla stick o colla vinilica con pennello.

Gli eventi, organizzati da LaborArs, sono indicati per bambini da 4 anni in su e si tengono sulla piattaforma ZOOM.

All’acquisto del biglietto verrà inviata una mail con il link per accedere all’incontro e i dettali necessari per partecipare.

L’evento online, per informazioni: faibiumo@fondoambiente.it.

Il prossimo appuntamento in calendario è per sabato 27 febbraio alle ore 15 con “Allestiamo”