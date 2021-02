Saltrio vicina ai tutti i viggiutesi: “Disponibili per ogni forma di supporto necessaria”

Anche dalla vicina Saltrio arriva solidarietà per il Comune di Viggiù che da questa sera si troverà in zona rossa per almeno una settimana .

Il sindaco di Saltrio Maurizio Zanuso nel periodico aggiornamento sull’andamento dei contagi e sulle iniziative in corso in paese ha rivolto oggi un pensiero di vicinanza al sindaco Emanuela Quintiglio, all’amministrazione comunale e a tutti i cittadini di Viggiù.

Zanuso ha inoltre offerto tutto l’aiuto che si rendesse necessario: “In momenti difficili e impegnativi come questi confermiamo la nostra solidarietà e disponibilità ad ogni eventuale possibile azione di supporto e coordinamento si rendesse opportuna e necessaria”.