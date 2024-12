Un aperitivo per festeggiare la nuova partnership tra Autosalone Senese e VMoto

Sabato 7 dicembre alle ore 11.00, l’Autosalone Senese di Saltrio presenta un evento imperdibile per gli appassionati di mobilità sostenibile e innovazione. In collaborazione con VMoto, leader nella produzione di motociclette elettriche all’avanguardia, l’autosalone invita tutti in via Clivio n.41 a Saltrio all’aperitivo di lancio della nuova partnership; una partnership, quella con VMoto, che segna un passo importante verso un futuro più sostenibile.

Un’occasione per scoprire il futuro della mobilità

Durante l’evento, saranno protagoniste le ultime novità del mondo delle due ruote elettriche: design accattivante, tecnologie d’avanguardia e un occhio sempre rivolto alla sostenibilità ambientale. I visitatori potranno ammirare da vicino i modelli di punta di VMoto, simbolo di innovazione e attenzione per l’ambiente.

Un autosalone con una lunga tradizione

Da oltre 50 anni, l’Autosalone Senese rappresenta un punto di riferimento per automobilisti e appassionati. Il team non si limita a vendere auto, ma si impegna a trasformare ogni acquisto in un’esperienza completa e soddisfacente. Con una selezione dei migliori brand automobilistici, un ampio assortimento di vetture usate e km0, e un servizio di consulenza personalizzata, l’autosalone è sinonimo di qualità e affidabilità.

L’invito per sabato 7 dicembre è rivolto a tutti coloro che desiderano scoprire l’elettrico e vivere un momento di convivialità. L’evento, con ingresso libero, sarà un’occasione per conoscere meglio la filosofia dell’Autosalone Senese e lasciarsi ispirare dalla passione per l’innovazione su due ruote.

CONTATTI

AUTOSALONE SENESE SALTRIO SRL

Via Clivio 41, 21050, Saltrio (Varese)

T: +39 0332440134

@: info@autosalonesenese.it

Sito | Facebook | Instagram