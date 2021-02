Si cerca un nuovo gestore per il bar di Villa Mirabello a Varese

Una concessione di sei anni per gestire il bar di Villa Mirabello, nel cuore dei Giardini Estensi. Il Comune di Varese ha pubblicato online l’avviso per trovare un nuovo gestore: le domande dovranno essere inviate entro le ore 12.00 di lunedì 15 marzo; la base d’asta fissata prevede un canone di euro 10.500 all’anno.

Le offerte dovranno essere consegnate in busta chiusa all’Ufficio protocollo di via Sacco, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate via fax, email o posta elettronica certificata. Le procedure di gara si terranno poi martedì 16 marzo alle ore 9.00 a Palazzo Estense. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare la versione integrale dell’avviso pubblico e la modulistica allegata cliccando qui.