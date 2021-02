Sorrisi per Giorgia, che amava ogni istante della sua vita

«Per il suo compleanno facevamo il lancio delle lanterne e ridevamo… ridevamo…». C’è tanto amore nella voce di Luisa, la mamma di Giorgia Muraglia (nella foto), la giovane e brillante studentessa di Besano che una malattia troppo brutta si è portata via nel 2019, a soli 24 anni.

Oggi, sabato 27 febbraio, è il suo compleanno e la mamma, i tantissimi amici, le persone che l’hanno conosciuta vogliono festeggiarla con un sorriso e un segno di speranza per altri ragazzi e bambini che si trovano ad affrontare la sfida difficile della malattia.

Il dolore per la perdita di una ragazza come Giorgia dev’essere stato immenso, ma Luisa Bianchi non vuole che offuschi il ricordo di una ragazza che era luce e sorrisi, anche nei momenti più difficili: «La voglio ricordare sempre com’era con la sua voglia di vivere, il coraggio e l’ottimismo».

«Nonostante la malattia, un tumore al cervello, Giorgia non si è mai lasciata vincere: dopo un anno di chemio e l’operazione alla testa si è laureata, ha viaggiato e ha vinto una borsa di studio anche se non è riuscita a partire per la malattia. Ricordandola e parlando di lei voglio far capire ai ragazzi che non bisogna mai perdersi d’animo».

Una determinazione e una voglia di vivere e progettare il futuro che emergono forti nella lettera di presentazione che Giorgia aveva inviato nel 2018 per l’ammissione ad un programma di studio all’estero.

“Ho 23 anni e 12 giorni fa mi sono laureata in Lingue all’Università cattolica di Milano. I miei grandi progetti sono in realtà due: amo viaggiare quindi vorrei girare il mondo e mi piace aiutare il prossimo per cui vorrei passare un periodo in Kenya come volontaria in un’associazione che ospita bambini orfani. Questa voglia mi è venuta quando, alle medie, la mia classe ha adottato due bambini a distanza: leggere le lettere che ci arrivavano e percepire la gratitudine, rendeva felice anche me. Purtroppo, questo ancora non posso realizzarlo e per me essere arrivata fino qui è una conquista enorme. A causa di gravi problemi di salute, non posso visitare luoghi in cui servono vaccinazioni. A un certo punto ho deciso che arrendermi non faceva per me: mi sono rimboccata le maniche e alla fine sono uscita dalla malattia e mi sono anche laureata in tempo! Per questo il mio obiettivo è viaggiare e vedere più posti possibili, ma anche concludere il mio percorso universitario iscrivendomi ad altri due anni di Lingue, profilo di Management internazionale. C’è bisogno di fondi e non voglio gravare sui miei più di tanto. Sono una persona forte e determinata: spero di essere quella giusta per voi”.

Dovunque andasse Giorgia Muraglia lasciava il segno della sua personalità, della sua gioia di vivere e delle sue capacità. Ecco come la ricorda il professor Adriano Dell’Asta, suo relatore nella tesi di laurea:

“Assapora ogni istante con un sorriso brillante”, è esattamente così che eri ed è così che sei ancora. Bella come il sole, perennemente sorridente, determinata, disponibile e sempre positiva. Una positività contagiosa che ha rincuorato il morale di molti ed una determinazione che ti ha portata in cima all’Everest. Un sorriso così non si dimentica, cara Giorgia, un sorriso come il tuo rimane scolpito per sempre, soprattutto nei momenti più bui. Nonostante gli ostacoli e le cadute, ti sei sempre rialzata e costantemente in prima linea per realizzare i tuoi sogni. La famiglia, gli amici, lo studio, i viaggi sono solo un assaggio delle tue innumerevoli passioni. Dal tuo primo viaggio a Dublino a soli 16 anni, all’indimenticabile Capodanno nella grande Mela. Con tenacia e determinazione sei riuscita ad ottenere grandi risultati. Dalla California, al temuto test IELTS (International English Language Testing System) che ti avrebbe permesso di entrare nel progetto ERASMUS in Arizona (USA), fino a giungere alla tua Laurea da 110 e Lode presso l’Università del Sacro Cuore di Milano. Una persona capace di donare se stessa agli altri attraverso impegno di volontariato in varie realtà: FAI in Villa Gregoriana a Tivoli (Roma); presso i canottieri di Varese; presso l’oratorio di Besano e Porto Ceresio; impartendo ripetizioni a ragazzi con varie difficoltà. Tutto ciò che veramente conta è quello che durante la tua intensa esistenza sei riuscita a trasmettere a chiunque ti sia stato accanto. Amore immenso e puro che ogni giorno ci accompagna dandoci speranza e gioia, nel sapere che se anche non sei più in mezzo a noi fisicamente, lo sei ancora di più con spirito e anima”.

Per legare la scomparsa della sua ragazza al filo forte della speranza, Luisa Bianchi ha iniziato a sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli con una vendita di magliette in memoria di Giorgia.

«Festeggiamo e ricordiamo Giorgia in questo giorno speciale – dice mamma Luisa – e facciamo gli auguri di buon compleanno a Giacomo Ascoli, figlio di Angela Ballerio e Marco Ascoli, genitori esemplari che dedicano gran parte del loro tempo ad aiutare e sostenere bambini e genitori che sono in cura al Day Center onco-ematologico pediatrico di Varese. Con la vendita delle magliette in memoria di Giorgia il cui ricavato andrà a sostegno della Fondazione Giacomo Ascoli».