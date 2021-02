Sospeso a Castellanza il concorso per due agenti di Polizia Locale, la Lega interroga la giunta

La Lega di Castellanza ha presentato una interrogazione per chiedere alla giunta le valutazioni e le ragioni che hanno portato alla decisione di sospendere la prova di concorso pubblico per l’assunzione di due agenti di Polizia Locale rinviandole a data da destinarsi.

«Richiamato il Protocollo anti covid adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da Covid 19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici validato dal Comitato Tecnico Scientifico presso il dipartimento di Protezione Civile e accertato che numerose amministrazioni stanno procedendo in questi giorni all’effettuazione di concorsi pubblici con varie modalità», il gruppo di minoranza chiede anche di avere copia conforme del Piano Anti Covid preparato dagli Uffici Comunali competenti per la prova di concorso agenti di Polizia Locale.