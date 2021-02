Sulla Statale 36 del Lago di Como 25 km di coda in direzione Milano

Macchine ferme in coda sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga (SS 36), la principale via d’accesso alla Valtellina. Da oltre un’ora le automobili che stanno rientrando verso Milano sono bloccate all’altezza di Abbadia Lariana, all’ingresso di Lecco.

Le cause dei rallentamenti e delle code potrebbero essere i lavori di manutenzione che Anas sta svolgendo dal km 58.600 al km 56.900 con la chiusura di una corsia. E dal km 83.900 al km 85.000 per la chiusura della corsia di sorpasso nella galleria del monte Piazzo per lavori di regimazione delle acque. (Fonte Anas)

La Statale 36 è una delle strade più trafficate del Nord Italia, escluse le autostrade e tangenziali naturalmente. Si è calcolato che sulla Milano – Lecco all’altezza del lago transitano 3.300 veicoli all’ora. Ogni giorno, tra auto e camion, oltre 72.000 mezzi.

Il commento su Facebook di un lettore di Varesenews: