Tre: l’immagine social della famiglia

Le alterne vicende di una famiglia dei nostri giorni impegnata nel tentativo comune di dare al mondo una certa immagine di loro stesse, oggi veicolata dalla pesante presenza delle reti social: è “Tre”, uno spettacolo originale dedicato ai ragazzi, concepito appositamente per la fascia di età compresa fra gli 11 e i 18 anni.

Scritto da Marta Abate e Michelangelo Frola e interpretato da Simone Benelli, Francesco Fontana e Giulia Mattola per le associazioni culturali ScenaMadre e Gli Scarti, Tre sarà messo in scena giovedì 4 marzo 2021, alle ore 14 e visibile direttamente nelle classi che si saranno annunciate (entro venerdì 26 febbraio 2021), attraverso il sito web www.centroculturalechiasso.ch.

Al termine dello spettacolo sarà possibile per gli allievi interagire con gli attori tramite la piattaforma Zoom.

Lo spettacolo viene proposto nell’ambito della rassegna Teatro Ragazzi “Senza Confini – grandi e piccini insieme a teatro”, nella modalità in streaming si tratta di una prima assoluta per il Cinema Teatro di Chiasso.

Lo spettacolo e l’incontro virtuale con i protagonisti saranno garantiti, previa iscrizione, collegandosi al sito web del Centro Culturale Chiasso www.centroculturalechiasso.ch.

L’evento è reso possibile grazie al Dicastero Attività culturali del Comune di Chiasso, con il sostegno della Repubblica e Cantone Ticino-Fondo Swisslos e di AGE SA.