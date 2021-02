Vaccinazioni, rallentamenti nel sistema informatico

«Il sistema informatico regionale che consente la registrazione dei vaccinandi in tutta la Lombardia si è bloccato una ventina di minuti fa (attorno alle 8.30 ndr), rallentando le fasi di accettazione, che devono quindi svolgersi manualmente».

Lo fa sapere in una nota l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi.

«L’attività della sede vaccinale dell’Ospedale di Circolo, comunque, prosegue, grazie all’impegno degli operatori per ridurre al minimo i disagi», conclude Asst.

Il problema è durato poco più di mezzora, come specificano sempre da Asst Sette Laghi con un’ulteriore comunicazione: «Il Sistema informatico regionale per l’accettazione delle persone che devono sottoporsi a vaccinazione anticovid ha ripreso a funzionare dopo una mezz’ora di blocco. Nel frattempo, i vaccinandi programmati per questa mattina all’Ospedale di Circolo sono stati registrati manualmente dagli operatori, senza interrompere l’attività ed evitando che si formassero code. L’attività è ora ripresa regolarmente».