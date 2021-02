Varese, il girone di andata termina in casa del Derthona

Il girone di andata non è certo stato facile per il Città di Varese. Sono state numerose le avversità che la squadra e la società biancorosso hanno dovuto attraversare da settembre a oggi. Tanto è vero che la rosa di giocatori è stata rivoluzionata rispetto alla prima gara di Sestri Levante e che sulla panchina siede un altro allenatore. Molte cose sono cambiate da inizio stagione e al giro di boa il Città di Varese ha bisogno di punti come dell’ossigeno per lasciare l’ultimo posto della classifica del Girone A. C’è ancora da recuperare la gara di Legnano, forse il 17 febbraio.

Domenica 7 febbraio (ore 14.30) i biancorossi chiuderanno l’andata a Tortona, allo stadio “Fausto Coppi” contro il Derthona. Ci sarà Andrea Repossi, ultimo tesserato ai piedi del Sacro Monte, ma mancherà Seydou Sow, che ha subito un infortunio muscolare e si teme un lungo stop. Un’altra tegola da aggiungere a una stagione già abbastanza complicata. Si è fermato anche il giovane Snidarcig, mentre dovrebbe tornare a disposizione Scampini.

Mister Ezio Rossi prova a non farsi abbattere e guarda alla prossima sfida con consapevolezza: «Andiamo avanti giocando di squadra come mercoledì, quando abbiamo dimostrato di saper giocare di squadra, cercando di fare punti. I ragazzi si allenano sempre con grande volontà e determinazione. Ci stiamo dando forza tutti assieme, consapevoli di migliorare e giocarcela alla pari con tutti come abbiamo fatto fino ad oggi».

Rispetto all’avversario mister Rossi spiega: «Andremo ad affrontare un avversario che, come noi, ha qualche assenza e gioca con cinque-sei fuori quota. Sono una squadra pratica, veloce davanti e con una difesa solida guidata da Emiliano, giocatore che ho fatto esordire in Serie B quando allenavo il Torino. Mi ha impressionato molto il centrocampista Lipani, per me è uno dei migliori under di tutta la categoria».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata su VareseNews (guarda qui). Come sempre potrete prendere parte attiva al nostro liveblog commentando in tempo reale e interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

CLASSIFICA: Gozzano 38; Bra 36; PDHAE 30; Folgore Caratese, Sestri Levante 29; Castellanzese, Caronnese 28; Imperia 27; Sanremese 26; Lavagnese, Derthona 25; Chieri 24; Legnano 22; Saluzzo 20; Arconatese, Casale 17; Vado 12; Borgosesia 11; Fossano, Varese 10.