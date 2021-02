Il Varese infrange il sortilegio “Franco Ossola”: Sestri Levante battuto 1-0

Il Varese infrange l’incantesimo “Franco Ossola”, batte 1-0 il Sestri Levante grazie al rigore realizzato da Balla all’11’ del secondo tempo e per la prima volta in stagione festeggiano i tre punti a Masnago. Una vittoria sofferta ma estremamente importante per i biancorossi, la seconda di fila dopo quella in casa del Derthona e un altro segnale vitale: questa squadra è viva e pronta a tutto. Ora sotto con le prossime, a partire da mercoledì 17 quando ci sarà la sentita sfida al “Mari” di Legnano contro i lilla.

FISCHIO D’INIZIO – Il Varese torna al “Franco Ossola” per la prima del girone di ritorno e – se l’andata è stata avara di risultati sul campo di Masnago – l’obiettivo per la seconda parte di stagione sarà quello di conquistare in casa i punti necessari per raggiungere la salvezza. Mister Ezio Rossi conferma l’undici schierato a Tortona: 4-2-3-1 con Capelli, Balla e Otelè alle spalle di Dellavedova ed Ebagua pronto ad entrare nel secondo tempo. I liguri si presentano ai piedi del Sacro Monti forti del quarto posto in classifica. Il modulo dei corsari è il 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Croci e Buso.

IL PRIMO TEMPO – Gara chiusa, come da previsione di mister Rossi il Varese prova a fare la partita ma il Sestri si chiude e prova a colpire in velocità, con Buso che sin dai primi minuti fa stare sull’attenti la difesa biancorossa. La prima vera occasione arriva al 22′: ripartenza varesina con Otelè che prova il diagonale ma il pallone sfila poco lontano dal palo terminando sul fondo. Alla mezzora, sul primo corner per i biancorossi, Capelli batte forte a rientrare, la palla sfiora la traversa e inganna Mapelli che sul secondo palo non riesce a spingere in rete. La gara prosegue con il Varese stabilmente nella metà campo ligure, ma senza trovare buchi nella retroguardia ospite. Quando il Sestri lascia un po’ di spazio per agire in velocità i biancorossi provano a sfruttare, senza però riuscire ad andare fino in fondo. All’intervallo si va quindi sullo 0-0.

LA RIPRESA – Il secondo tempo inizia vivace: al 6′ Balla sfonda centralmente e serve Dellavedova, tocco di punta respinto da Salvalaggio, Capelli si fionda sul tap-in calciando a botta sicura ma trovando la ribattuta sulla linea di porta di Pane. Sul ribaltamento di fronte il Sestri guadagna una punizione dal limite (fallo e giallo per Giugno), Selvatico calcia bene ma trova la pronta parata di Siaulys. All’11’ il Varese passa: lancio per Capelli che da sinistra entra in area e trova il fallo da rigore. Dal dischetto Balla non tradisce e sigla l’1-0. Il Varese prova a gestire il vantaggio mentre il Sestri prova a riorganizzarsi per trovare il pari. La difesa biancorossa si chiude bene e Buso al 27′ con il sinistro dai 20 metri non calcia lontano dal palo. Ebagua entra poco dopo il 30′ per provare ad allentare la pressione crescente dei liguri e per il finale mister Rossi rafforza il centrocampo inserendo Snidarcig per Capelli. Nei 6′ di recupero i biancorossi tengono a distanza i liguri e la loro voglia di recuperare il risultato e con le unghie e un po’ di malizia si prendono i tre punti.