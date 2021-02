Varesenews sbarca su Clubhouse, primi appuntamenti con Digital Week e la buona politica

Potevamo non esserci? I giornalisti di Varesenews sbarcano su Clubhouse, il social network audio che da qualche settimana sta facendo parlare di sé. Anche se sarebbe più corretto dire che è il social che che “fa parlare” le persone tra di loro. Sì, perché si tratta di una chat in cui l’unica interazione possibile è via audio: niente foto, niente messaggi di testo. Solo vocali scambiati con altri utenti e in tempo reale.

Diciamo subito che per ora è un social molto esclusivo: vi accede solo chi ha un dispositivo iOS e soltanto su invito da parte di chi è già nella community. Ma c’è da scommettere che sarà solo questione di tempo e poi chiunque potrà avere accesso.

Varesenews ha deciso di testare questa nuova esperienza e lo farà a modo suo, con lo stile che la contraddistingue, ovvero portando un po’ di mondo a Varese, allargando gli orizzonti. Corsi e ricorsi, insomma: si parla di Glocal, come il nostro Festival di Giornalismo Digitale che si tiene oggi anno, dal 2012 a Varese.

«Clubhouse è uno strumento interessante perché permette partecipazione e soprattutto accompagna la nostra vita – spiega il direttore di Varesenews, Marco Giovannelli -. Puoi ascoltare o intervenire. Lo puoi fare da casa sul divano, ma anche sulla metropolitana, in treno o mentre sei a correre o camminare.

Sperimentare, poi, è nel nostro dna: dopo 24 anni assomigliamo più a una perenne start up, tipico delle imprese native digitali, che a una realtà consolidata e inserita in un contesto affermato e immobile.

A questo si aggiunge che i nostri progetti sono sempre pensati per dare valore alle comunità: la membership nasce proprio per questo».

Ed ecco quindi su cosa verteranno le nostre prime due “room”, le stanze tematiche in cui si parla e ci si confronta, su Clubhouse:

Giovedì 11 febbraio alle 18 parleremo di “Glocal e Milano Digital week: Città equa e sostenibile” con Marco Giovannelli, direttore Varesenews, Annalisa Monfreda, direttrice di Donna moderna e Nicola Zanardi, hublab e ideatore della Milano Digital Week.

Venerdì 12 sempre alle ore 18 appuntamento per parlare di “Glocal e la buona politica” in attesa che si formi il nuovo Governo. A fare gli onori di casa nella stanza Marco Giovannelli, direttore Varesenews, Filippo Rossi, La buona destra, Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico.

Inutile dire che ci farebbe piacere avervi con noi: ascolteremo le vostre idee e le vostre proposte. Potete restare spettinati: su Clubhouse nessuno vi vedrà. Contano solo le vostre voci e i vostri pensieri. Vi aspettiamo