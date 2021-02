Variante inglese in due scuole di Bollate, sospese le lezioni

Sospese le lezioni in presenza nella scuola materna Munari e nella scuola elementare Marco Polo di Bollate dopo che, dall’analisi genotipica di alcuni dei 59 tamponi positivi rilevati, è emersa la presenza della variante “inglese” del Covid 19.

Il sindaco Francesco Vassallo e l’assessore Ida deFlaviis, nello spiegare la situazione, assicurano che «al momento la situazione pandemica in città è limitata e non è considerata critica ed eventuali evoluzioni in merito saranno comunicate tramite i canali ufficiali».

«Ieri pomeriggio – spiega il sindaco Vassallo – ATS Milano ha comunicato che, dall’analisi genotipica di alcuni dei 59 tamponi positivi rilevati nella scuola materna Munari e nella scuola elementare Marco Polo di Bollate, è emersa la presenza della variante “inglese” del Covid 19. Immediatamente è stato suggerito di sospendere le lezioni in presenza dei due plessi scolastici mediante attivazione della Didattica a distanza (DAD). Con comunicazione inoltrata in data odierna, ATS (a scopo precauzionale) ha chiesto la sospensione delle lezioni e l’attivazione della DAD anche per la scuola elementare di via Diaz a far data da domani, venerdì 12 febbraio e fino a tutta la prossima settimana».

«Contemporaneamente – precisa il primo cittadino – sono in corso di attivazione le procedure per la somministrazione di test rapidi alla popolazione scolastica dei 3 plessi al fine di valutare l’estensione del contagio e assumere, eventualmente, ulteriori azioni che le autorità sanitarie, il Comune di Bollate e la Prefettura di Milano concorderanno in caso di necessità».