Aer Wholesale, prospettive di crescita nel settore dello svapo

Un canale di vendita su Internet potenziato e numerosi progetti in programma: è su queste due direttrici che si sviluppano il presente e il futuro del fornitore di sigarette elettroniche Aer Wholesale , punto di riferimento per tutti i fumatori che hanno intenzione di dire addio al proprio vizio con l’aiuto dello svapo. A contribuire al successo di tale realtà provvede, tra l’altro, una rete agenti distribuita in maniera capillare in tutta Italia: è anche questo il motivo per il quale, nel corso di un 2020 molto difficile per le ragioni che ben conosciamo, l’azienda è stata in grado di sostenere tutti i negozianti che fanno parte del suo network. Insomma, dalla crisi si può trarre l’opportunità di trasformarsi, di evolversi e di crescere.

Aer Wholesale: i numeri di una realtà di successo

Nato come un normale ingrosso nel 2014, il mondo di Aer Wholesale si è espanso sempre di più con il passare degli anni: oggi, quindi, si ha a che fare con un’azienda di oltre 40 persone, con ben 6 nuovi collaboratori assunti negli ultimi 6 mesi. Una realtà che mette a disposizione una gamma davvero vasta di servizi: le spedizioni, la logistica, il dropshipping e soprattutto la produzione di liquidi e hardware per lo svapo. A livello europeo sono oltre 5mila i clienti del rivenditore, che a dispetto di tasse che continuano ad aumentare non arresta la propria crescita. Lavoro e costanza solo le parole chiave di Aer Wholesale, che proprio nel 2020 ha immesso sul mercato un brand inedito dedicato alla produzione di liquidi per lo svapo.

La storia di Matteo Lovisolo

A capo di Aer Wholesale c’è Matteo Lovisolo, che ha una concezione semplice e al tempo stesso molto efficace del proprio lavoro: il cliente deve essere sempre e comunque al primo posto. È anche grazie a questo approccio che Lovisolo, dopo aver iniziato a lavorare in qualità di grossista con una sede nel nostro Paese, ha allargato i propri orizzonti, spostandosi prima in Slovenia e poi in Croazia. Così, oggi sono tre le sedi dell’azienda, ma questo non vuol dire che la crescita sia terminata: il desiderio di evolversi sempre di più porta a offrire un servizio clienti dagli standard di qualità elevati. Giorno dopo giorno vengono investite parecchie energie e tante risorse, non solo economiche, nel tentativo di progredire e di migliorare nel lavoro svolto.

I segreti del successo

Ma quali sono gli strumenti alla base del successo di Aer Wholesale? Senza dubbio un e-commerce ottimizzato, ma anche la digitalizzazione del magazzino e, più in generale, di tutto il sistema gestionale. Senza dimenticare l’analisi degli articoli che si trovano in commercio e lo straordinario valore della rete di vendita. Tutti aspetti che si integrano gli uni con gli altri in uno scenario di mercato in veloce evoluzione: un contesto che non permette di rimanere fermi ma che obbliga a mutare e ad adattarsi alle necessità della clientela.

Perché affidarsi ad Aer Wholesale

Uno degli obiettivi principali di Lovisolo all’inizio di questa avventura, che si è poi trasformato a tutti gli effetti nella mission aziendale, consisteva nel consentire ai propri clienti di aiutare i fumatori nel loro percorso di abbandono delle sigarette e del vizio del fumo. Anche per questo motivo lo scopo è quello di mettere a disposizione il servizio migliore che si possa trovare sul mercato. Le sigarette elettroniche rappresentano un supporto concreto e prezioso grazie a cui un sacco di persone avrebbero la possibilità di smettere di fumare: è a partire da questa consapevolezza che Lovisolo ha scelto di abbracciare la causa trasformandola nel proprio lavoro.

Un percorso personale e professionale

In effetti Lovisolo era entrato in contatto per la prima volta con il settore delle sigarette elettroniche proprio perché desiderava trovare un modo per dire addio al fumo, visto che tutti quelli che aveva provato fino a quel momento non avevano garantito i risultati auspicati. Così, non solo ha colto l’occasione di smettere di fumare, ma ha approfondito la conoscenza di quei dispositivi anche per capire come fossero fatti e quali fossero i loro effetti sul corpo umano.

La tassazione odierna

Oggi, però, c’è un problema con cui bisogna fare i conti, non solo in senso metaforico ma anche in senso letterale: è quello delle tasse in aumento, con accise che crescono in una sorta di accanimento nei confronti di un ambito di mercato che non è solo moderno, ma che è anche utile per le persone. Non è un caso che in Paesi come la Nuova Zelanda, l’Irlanda e l’Inghilterra il ricorso alla sigaretta elettronica venga incentivato. Qui, invece, non solo questo non avviene, ma sembra che la tassazione sia finalizzata a mettere i bastoni tra le ruote delle aziende. Aer Wholesale, però, non ha la minima intenzione di arrendersi.