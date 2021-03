“Ancora troppi assembramenti a Milano, si deve intervenire”

«Dopo quanto successo meno di due settimane fa in Darsena, ci si sarebbe aspettato una maggiore attenzione e un maggiore controllo del territorio, soprattutto nelle zone della “movida”, da parte del comune di Milano». È l’intervento del Codacons Lombardia che richiama l’attenzione sull’ultima domenica prima della “zona rossa”.

«Invece, migliaia di persone, per godersi gli ultimi “momenti di libertà” prima del ritorno in Zona Rossa, questo weekend hanno nuovamente invaso i centri della città e della movida, creando evidenti situazione di assembramento, che hanno più volte costretto l’intervento delle forze dell’ordine, soprattutto in Duomo, Gae Aulenti e Darsena (dove si è svolto addirittura un flash mob)».

«È una situazione che si ripete in maniera ciclica, cui in tutto questo tempo il Comune di Milano non è riuscito a porre rimedio – denuncia il presidente del Codacons Marco Maria Donzelli -. Le attività di supervisione e controllo sono estremamente carenti, con un rischio enorme per la collettività. Per questo presenteremo esposto alla Procura della Repubblica per l’accertamento di responsabilità e negligenze sperando di non dover più vedere scene di questo genere»