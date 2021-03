Astuti: “Sono molto preoccupato dalle dimissioni di Zingaretti”

«Sono molto preoccupato per le dimissioni del Segretario Nazionale del PD Nicola Zingaretti». Il consigliere regionale Pd Samuele Astuti p è colto di sorpresa, come quasi tutti nel partito, dalla decisione del segretario nazionale di rassegnare le proprie dimissioni.

«Il Partito Democratico – spiega Astuti -, in questi anni ha sempre messo al centro l’interesse del Paese portando avanti a livello nazionale e locale un’azione di governo seria e riformatrice, con grande responsabilità e avendo come unico interesse il bene comune. Spesso caricandosi sulle spalle responsabilità non sue. In una fase di grande emergenza sul piano sanitario, economico e istituzione il PD ha risposto al richiamo del Presidente della Repubblica ed è impegnato nella difficile azione di governo in una coalizione ampia e molto eterogenea con l’obiettivo di essere il perno di una politica europeista e di attenzione ai più deboli».

«Io non ho votato Nicola Zingaretti al Congresso del 2019 – conclude Samuele Astuti -, ma in un contesto così difficile ribadisco la grande preoccupazione e dispiacere per la sua scelta. Le istituzioni e i cittadini hanno bisogno di un Partito Democratico serio, forte e pronto a essere protagonista delle prossime sfide».