Beppe Salla Beppe Sala e il tampone solidale della Brigata Sanitaria

Oggi, sabato 27 marzo, la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso e Medicina solidale hanno effettuato il tampone antigenico al Sindaco di Milano Beppe Sala in visita al progetto dell’associazione Punto Zero all’istituto per minori Beccaria. Il tampone è stato eseguito da Orlando, infermiere salvadoregno al quale non viene riconosciuto il titolo di studio in Italia. Orlando ha il permesso di soggiorno scaduto e sta aspettando l’appuntamento per il rinnovo a settembre. Fino ad allora non potrà iscriversi ad un corso per OSS né richiedere l’equipollenza per esercitare la professione, nonostante il fabbisogno di personale sanitario di cui necessitano i nostri ospedali.

La Brigata Sanitaria è un gruppo di operatori sanitari volontari che da qualche mese fa tamponi a chi non se lo può permettere in modo gratuito. Chi vuole dona qualcosa e può lasciare un “tampone sospeso”.