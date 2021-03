Bonelli: “Pazienti in aumento e di età sempre più giovane”

Visita del direttore generale dell’asse sette Laghi Gianni Bonelli che ha ricevuto ill Presidente della Commissione Sanità di regione Emanuele Monti. La visita ha toccato l’area dove vengono somministrati i vaccini, una macchina organizzativa che ha dovuto fare il conto con i disguidi della piattaforma di convocazione di Aria: per più giorni invece di ricevere 120 persone ne sono arrivate tra le 20 e le 25. Un disservizio non imputabile agli operatori di Cittiglio che non avevano nemmeno gli elenchi con i dati per poter effettuare la convocazione diretta.

Il direttore Bonelli ha voluto ringraziare quanti sono impegnati nella massiccia campagna che vede tra le 2000 e le 2200 persone vaccinate quotidianamente nei suoi diversi punti: « Voglio ringraziare tutti i nostri operatori che stanno contribuendo alla campagna vaccinale anticovid nelle sedi dell’ASST Sette Laghi. Medici , infermieri, amministrativi, ma anche tutti coloro che, dietro le quinte, si occupano con un enorme sforzo organizzativo di attivare le linee vaccinali, curare la logistica e la fornitura dei farmaci, reperire il personale e formarlo, registrare l’attività e predisporre le agende. Un gruppo numeroso e affiatato che si riunisce quotidianamente e che condivide ogni dettaglio per garantire il buon funzionamento di tutta la macchina organizzativa».

Cosi il DG Bonelli al termine della visita ai tre punti vaccinali del Presidio del Verbano che, con le loro 8 linee vaccinali, si integrano alle 18 in funzione a Varese e Tradate, per una capacità erogativa complessiva di oltre 2200 vaccinazioni al giorno a regime.

In particolare, il punto vaccinale di Angera é in funzione su 3 linee vaccinali attive dalle 9.00 alle 17.00, per un potenziale di 240 vaccinazioni al giorno, al momento rivolte a Over80 e personale scolastico.

Il Punto vaccinale di Cittiglio dispone di 4 linee vaccinali in funzione dalle 9.00 alle 17.00, per un potenziale di 320 vaccinazioni al giorno, ora dedicate al personale scolastico.

Il Punto vaccinale di Luino, infine, dispone di una linea vaccinale in funzione dalle 14.00 alle 20.00, per un potenziale di 90 vaccinazioni al giorno, ora rivolte a Over80 e personale scolastico, destinate ad aumentare con l’attivazione del centro vaccinale di Rancio Valcuvia.

Nel corso della visita il direttore ha spiegato che l’azienda sta gestendo una nuova fase critica con il costante incremento di pazienti Covid di età sempre più giovane.