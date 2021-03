All’ospedale di Cittiglio è ancora caos nelle convocazioni per i vaccini

A Cittiglio per il terzo giorno consecutivo 25 vaccinazioni su 120 disponibili. Il sistema è in tilt.

La denuncia arriva dal capodelegazione del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti del PD che spiega: «La struttura di Cittiglio ha una potenza di fuoco di 120 inoculazioni giornaliere ma lunedì ne sono state somministrate 25, ieri 26 e oggi ancora 25. La prova evidente che il problema non è la mancanza di dosi ma il caos organizzativo. In Commissione Sanità abbiamo chiesto al direttore generale del Welfare Pavesi, oggi in audizione, la ragione di quanto accaduto e ci è stato risposto che il sistema sanitario funziona. E’ il sistema informatico che non riesce a far arrivare le convocazioni alle persone. Una non risposta. Il sistema di convocazione non è un dettaglio. Se non si riesce neppure a prenotare le vaccinazioni non bastano la disponibilità e la professionalità degli operatori sanitari a rimediare all’inefficienza della Regione. Il tilt del sistema, purtroppo, è conclamato».

Intanto, l’Asst Lariana ha chiesto alla società Aria che gestisce il portale delle prenotazioni di avere gli elenchi delle persone over80 anni da vaccinare così da evitare ulteriori disguidi come quello capitato oggi a Menaggio dove erano convocati molti varesini.