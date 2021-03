Chiamata diretta degli anziani delle zone più colpite: la proposta bocciata dal sindaco di Tradate

Disguidi, mancate convocazioni, sedi vaccinali a chilometri di distanza. Per ovviare alle evidenti difficoltà del sistema di registrazione regionale per le vaccinazioni, la Conferenza dei sindaci di Ats Insubria è stata convocata per discutere di una proposta del direttore generale dell’Asst Lariana: chiamare direttamente gli over80 delle zone più colpite dai contagi, quelle del Medio Lario.

Tutti d’accordo tranne il Presidente della Conferenza, il sindaco di Tradate Giuseppe Bascialla che ha bloccato la proposta del direttore generale Fabio Banfi.

È il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria a sollevare il caso che, secondo il consigliere regionale del PD Samuele Astuti avrebbe una ragione solo politica.

«Abbiamo votato a favore di questa soluzione- afferma il sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria- perché è importante non perdere tempo e vaccinare quanto prima i soggetti più fragili, a partire dagli over 80. Dobbiamo mettere in campo tutte le azioni possibili per accelerare la campagna vaccinale e salvare vite umane».

«I lombardi- attacca il consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità, Samuele Astuti– sono stufi dell’incapacità della Regione. Sono stufi di subire inefficienze nel momento più drammatico della loro storia. Ma quel che più non possono sopportare è che persino i sindaci, di matrice leghista, antepongano agli interessi della comunità quelli del loro partito. Io sono stato presidente del Consiglio di rappresentanza dei sindaci e non mi sarei mai neppure immaginato , in un simile momento, di votare contro un provvedimento che cerca di mettere una pezza agli errori della giunta regionale. Il bene di una comunità, già duramente provata dalla pandenia viene prima di tutto. Sembra ovvio ma per la Lega evidentemente non lo è».