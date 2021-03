Buon compleanno Liga: sono 60+1

Ha fatto “ballare sul mondo” intere generazioni e oggi 13 marzo Antonio Ligabue compie 61 anni e sulla sua pagina Facebook pubblica una foto di lui bambino di fronte alla prima candelina con il post “Oggi sono 60+1. #BuonCompleannoLiga”

Trent’anni di carriera, tanti successi e una vita sul palco per i suoi fan è “Il Liga”. Nato a Correggio ed emiliano fino all’osso scrive il suo primo singolo nel 1978 dal titolo “Cento lampioni” e nel 1986 fonda insieme ad alcuni amici il gruppo musicale amatoriale Orazero. Per realizzare il suo primo album Ligabue si avvale della collaborazione del suo nuovo gruppo I Clan Destino, che cureranno insieme a lui gli arrangiamenti dei brani e che saranno al suo fianco nei concerti e nei successivi lavori in studio di registrazione. Nello stesso anno il cantante partecipa al Festivalbar 1990 col pezzo Balliamo sul mondo, ricevendo il Disco verde e conquistando il successo di pubblico.

Dopo un periodo di cristi la svolta nella carriera di Luciano Ligabue arriva nel 1995, con la pubblicazione di Buon compleanno Elvis, il disco che renderà popolare il cantante emiliano nel panorama musicale italiano. Da allora è una carriere in crescita che lo porta a conquistare nel 2005 il record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista grazie ai 165.264 spettatori paganti a Campovolo.

Anche Varese ha riconosciuto il grande talento di cantautore e nel 2012 ha ricevuto il premio Le Parole della Musica nell’ambito del Premio Chiara conferito per “aver dato voce, parole e musica allo spirito del tempo e al sentimento di una generazione con spiccata sensibilità e capacità letteraria nel saper evocare mondi marginali e ‘provinciali’ esemplari nelle loro universalità”.

Buon compleanno Liga!