Campagna vaccinale, via libera all’accordo fra Regione e Avis

«Il mio impegno nel sostenere l’importante lavoro svolto dalle 648 sezioni comunali e le 12 sezioni provinciali di Avis Lombardia non è mai mancato. Ringrazio il Presidente, Oscar Bianchi, per aver ribadito ancora una volta la propria disponibilità a collaborare su questioni concrete come la lotta al virus».

Lo dichiara Emanuele Monti, Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali, in merito all’accordo fra Regione Lombardia e Avis per impiegare il personale e le strutture delle diramazioni territoriali dell’associazioni dei donatori di sangue nella campagna vaccinale contro il Covid-19.

«Un risultato fondamentale – continua Emanuele Monti – che vuole dare un’ulteriore spinta al prosieguo della campagna vaccinale. Il personale sanitario e amministrativo, insieme agli spazi, che Avis metterà a disposizione consentiranno di accelerare sulla tabella di marcia».

«In questo modo – conclude –, oltre a riaffermare il ruolo fondamentale dei donatori e della condivisione di sangue e plasma all’interno del nostro sistema sanitario, Avis contribuirà fattivamente ad accelerare l’uscita da questa situazione di emergenza. Avis è patrimonio dei cittadini lombardi e iniziative come questa ci rendono ulteriormente orgogliosi».