Capannone-torre a Fagnano Olona, i residenti si uniscono in un comitato: “Coinvolgeteci”

Alcuni residenti della zona attorno all’azienda di via Fratelli Cervi che vuole realizzare il contestato capannone-torre alto 27 metri che sta facendo litigare anche la maggioranza, nei giorni scorsi hanno costituito un Comitato di quartiere denominato “Cdq insieme per il villaggio”.

Il comitato si presenta come portatore di interessi diffusi degli abitanti del quartiere e chiede che venga aperto un tavolo di concertazione a cui siedano oltre alla parte pubblica e quella privata anche i rappresentanti degli interessi dei residenti. La richiesta nasce dall’esigenza di avere risposte chiare e puntuali ai dubbi che la realizzazione dell’opera insinua.

In particolare il comitato intende capire che tipo di attività verrà svolta in un edificio di simili dimensioni, quali saranno le immissioni in atmosfera della nuova produzione, se verranno svolte attività rumorose, le ripercussioni sulla viabilità, i vincoli della convenzione dal punto di vista delle attività esercitabili nel sito?, le opere di mitigazione previste, le ripercussioni sul valore degli immobili nei dintorni. Dubbi legittimi che i residenti vorrebbero vedere chiariti prima che l’opera venga realizzata in una zona in cui aree industriali e aree residenziali sono molto vicine.