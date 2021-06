Catelli annuncia al Consiglio le sue dimissioni da sindaco di Fagnano Olona

Elena Catelli ha comunicato le sue dimissioni irrevocabili da sindaco di Fagnano Olona. La scelta della prima cittadina è arrivata durante il tesissimo Consiglio comunale di martedì 22 giugno che ha messo al centro l’approvazione della variante per la realizzazione del capannone-torre da 25 metri che i residenti della zona stanno osteggiando con tutte le loro forze.

Durante la seduta è emerso come l’azienda stessa, in realtà, avesse ritirato la proposta di costruzione del fabbricato e, dopo il giro di interventi da parte dell’opposizione il gelo che è calato dai banchi della maggioranza ha fatto prendere a Catelli la decisione di rompere.

«A questo punto è chiaro che io mi debba dimettere – ha detto Catelli dopo che dai banchi della sua Maggioranza nessuno ha voluto intervenire -. Mi aspettavo di sentire una parola da voi». Così è arrivata la decisione di annunciare le proprie dimissioni.

Immediata è scattata la sospensione del Consiglio comunale perché gli aspetti tecnici da prendere in considerazione sono molti se si vuole evitare il rischio di andare incontro ad un anno di commissariamento. Per questo il Consiglio sta procedendo alla conta dei giorni per una valutazione sulla possibilità o meno di andare ad elezioni con la tornata d’autunno. aspetti tecnici che potrebbero anche aprire scenari diversi, compreso quello che lo strappi venga ricucito.

