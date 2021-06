Capannone torre a Fagnano Olona, il comitato contro “snobba” la sindaca e organizza un incontro pubblico

Non si ferma la protesta dei residenti di via Fratelli Cervi a Fagnano Olona, contro la costruzione di un capannone alto 25 metri proprio di fronte alle loro abitazioni. Il Comitato di quartiere “Insieme per il villaggio” ha indetto per lunedì 14 giugno ore 18.30 un incontro tra il comitato e i cittadini del quartiere interessati presso l’aula didattica di fronte all’approdo Calipolis in valle. Il tutto si svolgerà all’aperto nel rispetto delle norme anti Covid

All’incontro sono state invitate le Associazioni “Medicina Democratica” di Castellanza e “Amici Della Terra” allo scopo di confrontarci e definire le migliori strategie per opporci alla approvazione della variante nell’area AT13 che autorizzerebbe la costruzione del capannone definito “Torre”, alto 25 metri.

I referenti del comitato fanno anche sapere che «abbiamo declinato l’invito ricevuto dalla Sindaca per un incontro con il titolare dell’azienda e parte della maggioranza, in quanto impegnati ad organizzare il confronto tra il comitato e i cittadini residenti. Sottolineiamo che riteniamo l’invito tardivo, e che dall’avvio dell’iter, non abbiamo mai rilevato una reale intenzione di coinvolgere prontamente e adeguatamente i cittadini».

Chiedono, inoltre, che in questa fase «ci venga fornita tutta la documentazione in possesso dell’amministrazione, compresa la parte che ha portato alla decisione di rinviare la votazione nell’ultimo consiglio comunale, per integrare quanto reperito, autonomamente, da siti istituzionali e già in nostro possesso».

Infine il messaggio alla sindaca e alla maggioranza che governa la città: «Gli “azionisti principali” del Comune sono i cittadini e la loro voce è importante anche a fronte di interventi di un certo rilievo che possono condizionare fortemente la loro qualità della vita. Concludiamo ribadendo la assoluta contrarietà alla “Torre” in zona residenziale».