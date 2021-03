Il centro vaccini di Varese a Schiranna? Si raggiunge con il bus

Il nuovo centro vaccinale di Varese alla Schiranna si raggiungerà anche in autobus, grazie alla linea N.

Questo pullman cittadino infatti parte da viale Belforte, passa dalle stazioni e dal centro, e arriva proprio davanti al piazzale dove sono state allestiste le strutture in cui verranno somministrati i vaccini.

Una soluzione adatta non solo ai varesini ma anche per chi arriva da fuori città: la linea N, infatti, passa nelle vicinanze degli interscambi con treni e autobus extraurbani.

«Mentre sono in corso gli ultimi lavori per attivare il centro – spiega il sindaco Davide Galimberti – con l’Agenzia del trasporto pubblico stiamo studiando anche il potenziamento della linea N, per avere corse più frequenti sette giorni su sette. Abbiamo la fortuna di avere un centro vaccinale collegato ottimamente con il servizio autobus e dobbiamo sfruttare al massimo questa risorsa per offrire alla persone un ampio ventaglio di opportunità di mobilità».

Oggi la linea N di Autolinee Varesine garantisce corse ogni 20 minuti ed è attiva anche la domenica. Gli autobus partono dal quartiere di Belforte (dove c’è anche un parcheggio park and bus, all’altezza delle Poste Italiane), passano da Biumo Inferiore ed entrano in centro attraverso viale Milano, via Vittorio Veneto, corso Moro e via Sacco. Da qui si dirigono poi a Casbeno (viale XXV Aprile e via Daverio), Bobbiate (piazza Bossi), Lissago (via Palmieri/Biancamano) e arrivano alla Schiranna, proseguendo poi verso Calcinate del Pesce dove terminano il proprio servizio.

La fermata di “Schiranna – via dei Prati” è esattamente di fronte al centro vaccinale.