In Commisisone a Luino ristrutturazioni delle case popolari e addizionali

Una commissione tecnica, rapida, ma dagli interessanti risvolti legati al patrimonio pubblico del Comune: le case popolari, ad oggi gestite da Aler.

Se ne è parlato nel corso della commissione Bilancio tenutasi nella serata di giovedì.

I primi tre punti erano molto tecnici e vertevano sul regolamento per la disciplina del canone unico, conferma aliquote e soglia di esercizio per la applicazione dell’addizionale comunale all Irpef anno 2021 e conferma aliquote e detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) anno 2021.

Il punto 4, vale a dire la convenzione per la gestione degli immobili di proprietà comunale, contemplava il rinnovo di una convenzione scaduta nel 2018 e che ora è stata in parte rivista grazie ad un incontro con la dirigenza Aler per alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici: per esigenze di carattere sia funzionale che di omogeneità organizzativa l’amministrazione comunale intende continuare ad affidare la gestione degli stabili ad Aler, con particolare riferimento all’attività relativa alla gestione dell’utenza oltre che l’attività manutentiva.

Il tema dell’edilizia pubblica diviene di stretta attualità anche alla luce dei lavori di manutenzione straordinaria in virtù della possibilità di detrarre il 110% che consentirà al Comune di incrementare di fatto il valore dei fabbricati che verranno sottoposti ad un miglioramento di classe energetica.

Il rinnovo della convenzione prevede alcuni assestamenti economici e adeguamenti Istat, mentre i costi di ristrutturazione saranno a carico Aler tranne la progettazione con i relativi costi e l’IVA al 10%. Infine Aler provvederà al recupero delle morosità La convenzione avrà durata di 3 anni anziché due stipulati precedentemente

Infine è stata discussa la convenzione stipulata in forma associata dell’ufficio del segretario comunale, tra il comune di Luino e Varano Borghi.

La commissione riguardava in sostanza i lavori preparatori in vista del prossimo consiglio comunale in programma per la fine del mese.

Hanno partecipato ai lavori il presidente Fabrizio Luglio, il sindaco e assessore al bilancio Enrico Bianchi e il capogruppo di Azione civica per Luino e Frazioni Furio Artoni.