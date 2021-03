Condizionatore portatile, vantaggi e prestazioni tecniche

Un condizionatore portatile è un apparecchio molto versatile e pratico, che permette di usufruire delle funzioni di un condizionatore a tutti gli effetti senza comunque dover effettuare complicati lavori di installazione, come avviene con un apparecchio tradizionale.

Si tratta, sostanzialmente, di un apparecchio monoblocco, che può essere facilmente spostato da un ambiente all’altro in merito all’assenza di un unità esterna. In questo tipo di condizionatore, il tubo di scarico dell’aria non deve essere installato a parete, ma può essere semplicemente collocato all’esterno tramite una finestra. Le prestazioni sono ovviamente ridotte al confronto con un condizionatore split, tuttavia è un’ottima soluzione quando l’esigenza è quella di raffrescare una sola stanza.

Inoltre, la possibilità di spostarlo, lo rende ideale ad esempio per raffrescare solo la stanza in cui ci si trova, movimentando l’apparecchio, ad esempio, dal soggiorno alla camera da letto.

Grazie ai consigli disponibili su https://condizionatoreportatile.org, è possibile conoscere le caratteristiche tecniche dei condizionatori portatili e individuare quello che può essere adatto a rispondere alle proprie esigenze.

I modelli di condizionatore portatile disponibili sul mercato

In commercio si trovano diverse varianti di condizionatore portatile, tanto che la scelta potrebbe risultare complicata. È importante verificare le prestazioni, le funzioni, il consumo di energia elettrica e non tralasciare l’aspetto del rumore, soprattutto se si pensa di tenere l’apparecchio in ufficio o in camera da letto. In commercio è possibile trovare apparecchi portatili che si distinguono proprio per la caratteristica della silenziosità e non comportano alcun fastidio.

Il mercato offre anche condizionatori portatili in grado di svolgere anche un’azione riscaldante, modelli privi di tubo di scarico e perfino apparecchi portatili dotati di pompa di calore. Come abbiamo detto, la scelta dipende molto dalle esigenze climatiche, quindi dall’ambiente di destinazione, in base alla temperatura e alla rumorosità.

Condizionatori portatili con funzione riscaldante

I condizionatori portatili con funzione caldo / freddo si collocano ovviamente in una fascia di prezzo più alta, ma offrono ottime prestazioni, la doppia funzione ne permette l’uso sia in estate che in inverno, oppure come elemento riscaldante aggiuntivo, ad esempio nei periodi in cui gli impianti principali siano ancora spenti.

Spesso questo tipo di condizionatori sono dotati di ulteriori funzioni sofisticate che permettono di distribuire in maniera uniforme il flusso di aria fresca o calda all’interno dell’ambiente. Alcuni sono dotati di funzione filtrante e purificante, in grado di eliminare dall’aria polveri sottili, acari, pollini e agenti patogeni, e di sistema di deumidificazione.

Condizionatori portatili privi di tubo di scarico

Questo tipo di condizionatore portatile, privo di tubo di scarico, utilizza un sistema di condensazione ad acqua molto efficace, e si distingue per il design compatto e poco ingombrante.

L’assenza del tubo permette di collocare il dispositivo ovunque, senza la necessità di una finestra nelle immediate vicinanze, si tratta inoltre di apparecchi innovativi, leggeri, facili da trasportare grazie alle ruote, e generalmente dotati di comandi per la regolazione della temperatura.

Un altro vantaggio per questo apparecchio è il minimo consumo di energia elettrica, spesso è presente all’interno anche un filtro antibatterico che svolge un’azione purificante.