Consegna di 5 mila mascherine da parte del Garante dei detenuti

Il Garante regionale dei detenuti della Lombardia Carlo Lio si recherà domani, giovedì 4 marzo, all’Istituto penitenziario di Opera per consegnare duemila mascherine offerte dalla Cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus “L’isola delle tartarughe”. Si tratta della prima tranche di un insieme di cinquemila mascherine che la stessa cooperativa ha messo a disposizione della popolazione degli istituti di pena.

“Non appena informato della donazione -ha detto il Garante- e in considerazione dell’enorme importanza dei presidi di protezione individuale per le persone ristrette, in un periodo di emergenza sanitaria aggravato in alcuni casi dalle condizioni di sovraffollamento, mi sono rivolto all’Ufficio provveditorale dell’Amministrazione Penitenziaria (Prap) affinché indicasse gli istituti di pena lombardi in condizioni di maggior bisogno. A seguito della ricognizione da parte del Provveditorato, sono stati individuati gli istituti di Milano Opera, Bergamo, Cremona. Così, dopo la prima consegna di domani, nei giorni seguenti mi attiverò per consegnare le rimanenti mascherine agli altri istituti”.

La consegna a Opera è prevista alle ore 10.30 di giovedì.