I consigli dei ragazzi della 1B per “M’illumino di Meno”

“M’illumino di Meno” è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L’edizione del 2021 che si celebra oggi, venerdì 26 marzo 2021, è dedicata al “Salto di Specie” e per l’occasione i cittadini sono invitati a raccontare piccoli e grandi Salti di Specie delle proprie vite, quelli già fatti e quelli in programma, compilando il form di M’illumino di Meno e condividendo foto e video sulla pagina Facebook di Caterpillar. Come ha fatto in diretta radio, anche il giovane Federico della classe 1B della secondaria di primo grado Dante di Cocquio Trevisago (l’audio nel video d’apertura).

Tutto il gruppo docenti della scuola Dante A. di Cocquio Trevisago, ha deciso di partecipare all’evento m’illumino di meno estendendo l’iniziativa a studenti e famiglie.

In particolare gli alunni della classe 1B, insieme alle insegnanti Bertagna e Arianna Lauritano (referente Green school), in occasione di tale evento hanno deciso di raccontare i loro “salti di specie”, riportati qui di seguito,

M’illumino di meno 2021 – iniziativa racconto il mio “Salto di specie”

Il mio salto di specie ecologico è il riciclo a scuola per non sprecare la carta o la plastica. Quest’anno ho scelto questo impegno perché abbiamo avuto l’opportunità di parlare coi professori della raccolta differenziata.

Luca B.

Il mio salto di specie ecologico è il risparmio della luce, perché è meglio risparmiare l’energia; per esempio è importante tenere le luci spente perché c’è già il sole che illumina le case, le scuole, i prati. Le luci si usano solo di sera e quando piove perché non c’è il sole che illumina. Oppure un altro salto di specie ecologico è riciclare soprattutto la plastica, perché è il materiale che inquina più di tutti e uccide gli animali marini.

Greta B.

Il mio salto di specie è usare il meno possibile la plastica e la carta, perché non voglio inquinare troppo l’ambiente. Ho scelto di impegnarmi in questo perché amo il nostro pianeta e tutti gli esseri viventi che ne fanno parte.

Valentina B.

Il mio salto di specie ecologico è quello di usare meno la plastica e di non buttare le cartacce per terra. Ho scelto questo impegno perché mi sono reso conto che è importante rispettare l’ambiente.

Federico C.

Il mio salto di specie ecologico è andare a piedi invece di andare in macchina e non sprecare energia quando sono in casa; ad esempio mi impegno a spegnere le luci quando non servono. Ho scelto questo impegno perché è più bello stare all’aria aperta che sempre in macchina e mi sento libero.

Samuele C.

Il mio salto di specie è risparmiare la luce, quindi utilizzare la luce solare o usare un candelabro. Credo che mi farebbe anche piacere fare una cena a lume di candela, perché secondo me è molto importante risparmiare la luce.

Maria D.

Il mio salto di specie ecologico è non sprecare energia, spegnere le luci quando non servono andare a scuola a piedi, e portare a scuola una merenda green.

Ilyas F.

Il mio salto di specie ecologico è andare a scuola a piedi invece che usare la macchina quando si può; posso anche evitare di usare le bottigliette di plastica e usare le borracce. Ho scelto questo impegno perché è meglio andare a piedi consente di inquinare di meno e usare le borracce permette di non sprecare la plastica.

Sofia G.

Il mio salto di specie ecologico è usare più spesso mezzi di trasporto elettrici oppure senza un motore come la bicicletta. Ho scelto questo salto di specie perché me ne intendo di tutto ciò che è elettrico.

Yari K.

Il mio salto di specie è spengere le luci di giorno e sfruttare al massimo la luce solare; non lasciare apparecchi elettronici accesi se non devono essere utilizzati. Ho deciso di fare un piccolo orto in una parte del giardino, dove pianto pomodori, insalata e varie erbe aromatiche. In casa cerchiamo di riutilizzare e non evitare gli sprechi.

Federico M.

Il mio salto di specie è non sprecare energia, perché non sprecare è un bene per la natura. Per non sprecare a casa riutilizziamo i sacchetti del supermercato, spegniamo le luci quando non servono e qualche volta vado a scuola a piedi.

Layra P.

Il mio salto di specie è non sprecare energia ed andare a scuola a piedi perché è salutare per noi stessi e per l’ambiente. Quest’anno a scuola abbiamo deciso di portare una merenda sana e di piantare delle piantine per aiutare il nostro pianeta.

Rim Z.

Il mio salto di specie è andare a scuola a piedi e non sprecare energia. Sprecare l’energia, significa consumare le risorse naturali!!

Federico Z.

M’illumino di meno 2021 – Gli slogan della classe 1B

’Non sprechiamo l’energia! Salviamo l’energia e lei salverà il nostro pianeta!”.

“L’ energia è preziosa: senza di lei non si può fare nulla”.

”Spegniamo le luci accendiamo la vita”

“Chi non spreca energia salva la propria vita e quella dell’intero pianeta”

“L’energia è movimento, muoviti anche tu. A piedi preferibilmente!!”

M’illumino di meno 2021 – iniziativa i “Salti di specie” della classe 1B

• Andiamo a scuola a piedi

• Spegniamo le luci quando non servono

• Ricicliamo i rifiuti in modo corretto

• Riutilizzare i materiali per produrre meno rifiuti

• Facciamo una merenda green

• Chiudiamo i rubinetti per non sprecare acqua

• Piantiamo semini in barattolo

• Riduciamo gli sprechi alimentari

Il Salto di Specie fa energia! Cosa aspetti salta anche tu!!!

La classe 1B