Coppa Italia: niente da fare per la Uyba che perde 3-1 contro Conegliano

Niente da fare per la Uyba che perde per 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-20) un’accesissima partita contro le padrone di casa della Imoco Volley Conegliano, guidate da una stratosferica Paola Egonu, che si aggiudicano un posto nella Final Four di Coppa Italia in programma sabato a Rimini.

Gennari e compagne lottano, dimostrando ancora una volta il grande stato di forma fisica e mentale che le ha viste protagoniste di una seconda parte di campionato da applausi. Una sfida aperta, contro una Conegliano non proprio brillante e sicuramente più in difficoltà che in altre occasioni, capace però si reagire e con una Paola Egonu che dopo aver sbagliato tanto nel primo set, scalda i motori e segna ben 42 punti (1 muro, 3 ace).

La Uyba vince il primo set con tanta determinazione e sfruttando i tanti errori delle avversarie che sembrano non riuscire a entrare in partita. Gli altri tre set, seppur conclusi a favore di Conegliano, dimostrano il carattere delle bustocche che non si arrendono e riescono a impensierire le venete, riuscendo sempre a stare testa a testa fino alla fase finale, dove invece le padrone di casa riescono a essere più lucide e a chiudere i colpi che contano.

Bene Mingardi che chiude con 18 punti (3 ace) e con la sua battuta mette più volte in difficoltà la ricezione Imoco. Come sempre molto bene anche Gray (15 punti) che bombarda la metà campo avversaria e in più occasioni segnapunti importanti per non lasciar scappare le avversarie. A muro si fà vedere Stevanovic (suoi quattro dei cinque punti conquistati in questo fondamentale) che segna anche due ace (per lei 10 punti a tabellino).

Bella la sfida tra opposti (Egonu e MIngardi), ma ancora più bella la sfida tra due dei più forti liberi di tutto il nostro campionato, Monica De Gennaro e Giulia Leonardi, che anche in questa occasione si sono spese tantissimo per recuperare le bombe schiacciate dalle attaccanti (applausi a Leonardi che in più occasioni ha intercettato le schiacciate della Egonu).

A fine partita Alessia Gennari sottolinea la forza di Egonu e parla dell’imminente sfida contro il Vakifbank: “Purtroppo siamo arrivate a doverci confrontare subito contro la Imoco, a causa di un girone di andata disastroso che ci ha viste classificare solo all’ottavo posto. Abbiamo dimostrato di esserci ritrovate ma questa sera abbiamo capito che per batterle ci anca ancora qualcosa e poi quando ti trovi contro una Paola Egonu in questo stato di forma, diventa davvero difficile. Siamo pronte per affrontare il Vakifbank nelle semifinali di Champions e poi il quarto posto finale ci consente di non dover iniziare subito con i playoff ma di avere il tempo di recuperare le energie e lavorare ancora di più in palestra”.

La partita

Coach Musso schiera la formazione titolare composta dalla regista Poulter in diagonale con Mingardi, Gennari e Gray in attacco, Olivotto e Stevanovic al centro, Leonardi libero.

Il primo set inizia subito bene per la Uyba che si porta sul 3-7. Tanti gli errori commessi da entrambe le parti del campo, in una sfida che si preannuncia da subito di grande spettacolo. Egonu scalda il braccio e trova il pareggio (8-8) e si continua in equilibrio fino al 15-16. Egonu tira out il 15-17, Mingardi in pallonetto tiene il break (16-18 time-out Santarelli). Il murone di Stevanovic su Wolosz vale il 16-19 a favore delle biancorosse. Momento di difficoltà per le pantere che sbagliano tanto in battuta. Egonu e compagne soffrono ma non mollano e recuperano punti importanti (19-21 e time out per coach Musso che vuole spezzare il gioco alle avversarie). Sul finale Egonu fà e disfa; sbaglia la battuta, mette a segno due punti, sbaglia ancora la battuta, poi schiaccia da seconda linea commettendo però un’invasione e regala alla Uyba il 22-25.

Il secondo parziale di apre con le padrone di casa che provano subito a scappare 85-3). Egonu va in battuta e bombarda la ricezione biancorossa che soffre 87-3 e time out Musso). Al rientro in campo le farfalle possono approfittare di alcuni errori della Imoco per accorciare le distanze (8-6). In campo la battaglia è accesa, con azioni spettacolari e tanta determinazione da entrambe le parti. Le attaccanti di entrambe le formazioni scaldano il braccio (13-12). Si procede così, con la Imoco che va avanti due punti e Busto che la raggiunge (20-18). le ragazze di coach Santarelli ingranano la marcia e con l’attacco di Egonu e il muro di Sylla vanno a +4 (22-18). La Uyba molla un po’ sul finale, infastidita dal servizio delle padrone di casa che mette in difficoltà la ricezione e Egonu chiude 25-18.

Il terzo set si apre con le due formazioni ancora punto a punto (5-4). Egonu prende in mano la partita e le pantere corrono sul 10-4. Gennari e compagne però non ci stanno e con l’ace di Mingardi, che colpisce in pieno De Gennaro, si portano sul 10-8. Le padrone di casa continuano la loro marcia e si portano sul 16-13. Sul 21-16 coach Musso si trova costretto a chiamare il time out. Il muro di Hill chiude il set 25-19.

Si apre con il 3-6 per la Uyba il quarto set con e padrone di casa che pasticciano e soffrono la battuta di Poulter. Si procede punto a punto con tanto spettacolo in campo (9-10) e con le bustocche che sembrano determinate a sfruttare la serata non brillantissima delle pantere. La Imoco prova a scappare e si porta sul 15-13, costringendo coach Musso a fermare il gioco per spezzare il ritmo. Al rientro in campo l’ace di Mingardi segna il -1 (17-16). Sul finale le pantere si portano sul 23-20. Il murone di Wolosz su Gennari e l’attacco i Hill chiudono set e partita 25-20.

Il tabellino

Imoco Volley Conegliano – Unet e-work Busto Arsizio 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-20)

Imoco Volley Conegliano: Caravello ne, Sylla 13, Hill 14, Wolosz 3, Gennari 1, Asams ne, De Gennaro (L), Omoruyine, Folie 5, De Kruijf 5, Butigan ne, Gicquel ne, Egonu 42, Fahr ne.

Uyba: Poulter 2, Bulovic ne, Escamilla, Stevanovic 10, Cucco ne, Piccinini, Mingardi 18, Leonardi (L), Gray 15, Bonelli ne, Gennari 7, Olivotto 5, Herrera Blanco ne.

Arbitri: Cerra e Puecher

Note. Conegliano: errori 11, ace 4, muri 11. Busto Arsizio: ace 6, errori 5, muri 5. Durata set: 24′ 21′ 25′ 23′