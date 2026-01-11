Stewart “anema e core”. Alviti-Librizzi: “azzurri tenebra”
Il play americano segna 34 punti e si arrende solo a benzina finita. I due italiani chiudono con 0-11 complessivo da 3 punti ma anche Renfro ha colpe eno
STEWART 8 (IL MIGLIORE) – A un certo punto vien da chiamare la squadra “Stewart Varese”, perché il ragazzo con il numero 1 è l’unico a sfidare Treviso e a vincere i duelli con i piccoli, i medi e i lunghi messi in campo da Nicola. In attacco arriva a viaggiare a ritmi altissimi, valica quota 30, chiude a 34 con 6 assist, anema e core. Infine anche lui si arrende dalla lunetta, ma dopo giorni di tosse e raffreddore e una serata da mezz’ora a tutta birra non gli si può fare alcun appunto.
MVP Confident con un plebiscito da parte dei lettori della DirettaVN
ALVITI 4 (IL PEGGIORE) – Quattro partite da ex e quattro sgorbi difficili da spiegare. Inizia a sbagliare al minuto uno e non smette più, spegnendo entusiasmi e speranze biancorosse ogni volta che prova a combinare qualcosa. Tre punticini in 38′ sono il marchio a fuoco della sua partita, che non può certo svoltare per qualche guizzo tra rimbalzi e recuperi. E nella serata di stop per Moore, era lui il primo a dover consolidare il reparto ali.
ASSUI 5 – Meno incisivo del solito sia in difesa sia a rimbalzo. In entrambi i casi non sparisce, ci mancherebbe, ma nemmeno dà la sensazione di aver fatto cose decisive. E Pinkins lo sovrasta a rimbalzo dove Big Eli manca di reattività e arte del tagliafuori. Chiude con il peccato mortale dei due liberi lasciati sul ferro che pesano come piombo sulla bilancia del risultato.
NKAMHOUA 6,5 – Prova a fare il secondo violino di Stewart e nei momenti migliori il ruolo gli viene bene. Anzi, è una sua tripla a illudere che la fuga sia vincente e definitiva nell’ultimo periodo. Poco dopo però forza e sbaglia due volte: non risalirà del tutto da quegli errori anche perché arriva al 40′ con la lingua sotto la suola delle Nike. E per questo c’è da ringraziare (si fa per dire) Renfro che lo lascia solo in mezzo all’area contro il corpaccione e l’esperienza di Radosevic. Otto rimbalzi, comunque.
IROEGBU 6,5 – Partita e voto paralleli, o quasi, a quelli di Olivier. Parte contratto come tutti, sale di tono quando riesce a mettere a terra i cavalli del suo motore ma non trova quasi mai la continuità necessaria per girare del tutto il destino. Gli assist equilibrano le palle perse e, in fondo, è tra i meno colpevoli del KO.
La Openjobmetis e l’arte di buttarsi via: Treviso rimonta e vince
LIBRIZZI 5 – Continua a dare l’impressione di stare in campo con addosso un gran nervosismo. Sempre al limite del fallo, sempre alla ricerca del contatto che può diventare a favore ma pure uno sfondamento. Un paio di dribbling vincenti dal cuore dell’area ma, come Alviti, non cava un ragno dal buco quando ci prova da lontano. E gli zero assist certificano una prova complicata anche a livello di gestione.
RENFRO 4,5 – “Prego, fate voi”. Se Alviti è una zavorra per come gioca, Renfro non gioca neppure: inizia a collezionare falli e finisce prestissimo l’album con la quinta penalità, dopo appena 17′ trasparenti in campo. Falli, per altro, spesso evitabili. Quel che non colleziona, invece sono i punti: chiude a quota zero e praticamente non prova neppure a tirare. Qualcosina a rimbalzo con cui, certamente, non si salva. Tutto ciò causa un’overdose di fatica a Nkamhoua perché Kastritis tiene seduto Ladurner dal primo all’ultimo pallone.
FREEMAN 6 – Segna più triple lui in 11′ (una) che gli azzurri-tenebra Librizzi-Alviti in 54′ complessivi. Scherzi a parte, ritrova un po’ di spazio, non brilla granché ma cava 5 punti in un tratto di partita in cui i compagni si nascondono. Tutto sommato, qualche minuto in più nella ripresa lo avrebbe anche meritato, così come Ladurner con Renfro in contumacia.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.