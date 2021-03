Custodie in pelle fatte a mano anche per l’iPad

Stanchi dei prodotti in serie, in materiali sintetici, che si rovinano già dopo poche settimane di utilizzo? La soluzione c’è e ce la propone un’azienda che produce a mano tutti i suoi accessori. È la Harber London, un’azienda che offre custodie, borse, zaini e coperture per qualsiasi oggetto, dalla custodia per il laptop fino al cinturino per lo smartwatch. Preparati con cura dalle mani di abili artigiani, con la migliore pelle oggi disponibile sul mercato. Stiamo parlando di prodotti robusti e resistenti, in colori naturali e con finiture fatte per durare nel tempo.

I migliori prodotti in circolazione

Questo ci propone oggi “Harber London Men’s Bags, Pure Style for Tech Lovers”, un’azienda che fa dell’artigianalità il suo vessillo. Il catalogo offre un’ampia scelta di borse per uso quotidiano, per chi viaggia, chi porta in ufficio documenti e computer portatile e per chi chi necessita di contenitori di alta qualità. Per produrre tutto questo, l’azienda utilizza solo la pelle cosiddetta primo fiore, quindi la migliore in circolazione. Si tratta di vera pelle, prodotta in modo da invecchiare in modo piacevole: il passare del tempo lascia sugli oggetti in primo fiore una patina che le dona una personalità unica, mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione e di bellezza del singolo oggetto.

Custodie per smartphone e laptop

Tutti sappiamo perché si acquista una custodia per un dispositivo elettronico: per proteggerlo durante il trasporto e l’utilizzo. Per assolvere a questi compiti i prodotti offerti da Harber London vengono realizzati sia con la migliore pelle, sia con imbottiture e rivestimenti in lana naturale; stiamo parlando di un materiale morbido e protettivo, al contempo eco compatibile, anti statico e anti strappo. I prodotti così rifiniti proteggono alla perfezione ciò per la cui protezione sono stati acquistati. Il look moderno e minimal va incontro alle preferenze di un ampio ventaglio di soggetti, in modo che chiunque possa trovare la custodia che fa al caso suo. I colori utilizzati sono a base vegetale e si modificano leggermente nel corso del tempo, acquisendo quell’aria vissuta che li rende ancora più belli, anno dopo anno. Tutte le rifiniture e le cuciture sono durevoli e pensate per un utilizzo intensivo del singolo oggetto.

La collezione Nomad

Tra l’ampio catalogo di oggetti in pelle, alcuni dei quali pensati per il trasporto in sicurezza dei dispositivi elettronici, troviamo anche prodotti particolari, come ad esempio la collezione Nomad. Si tratta di organizer in pelle pensati per contenere i mille oggetti che si usano nel quotidiano. I vari scomparti degli organizer Nomad permettono di trasportare un laptop, cavetti di ogni genere, lo smartphone e qualche piccolo accessorio di uso comune. La bellezza e la solidità di questi oggetti li rende perfetti anche come regalo per chi quotidianamente porta con sé mille oggetti per andare in ufficio. Nel caso in cui la pioggia ci sorprenda all’aperto ricordiamoci di asciugare l’organizer con un panno umido e morbido. Inoltre, per mantenere il materiale morbido e bello per tutti gli anni a venire, risulta necessario pulire periodicamente le custodie in pelle dalla polvere e curarli con l’apposita crema.