Dante protagonista della 40^ rassegna d’arte “Penasca, un borgo da riscoprire”

Puntuale, come ogni primo fine settimana di luglio, anche nel 2021 avrà luogo, nel borgo antico di San Fermo, la nuova edizione della rassegna d’arte “Penasca, un borgo da riscoprire”. Un’edizione molto speciale perché sarà la 40^ e perché celebrerà i 700 anni della morte di Dante (1321 -2021), sommo poeta da secoli in grado di ispirare diverse forme di creatività artistica.

Proprio a lui sarà dedicata la mostra collettiva del 3 e 4 luglio a tema “Dante Alighieri anima dell’Umanità” allestita come sempre tra portici e giardino di Villa Bonacina, mentre vicoli e cortili del borgo ospiteranno i diversi espositori, pittori, scultori e artigiani (in presenza, se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno, o in forma virtuale, come per l’edizione 2020).

Quest’anno uno spazio speciale sarà dedicato ai bambini e ai ragazzi delle scuole del quartiere che potranno esporre i loro lavori ispirati all’arte del sommo poeta: “È molto bello per gli studenti poter partecipare da protagonisti a questa iniziativa per sviluppare senso di appartenenza alla storia e alla realtà locale – spiega le preside del Ic Varese 1 Luisa Oprandi – E allo stesso tempo potranno sentirsi parte di quella storia più grande, quella con la S maiuscola, quella di Dante, con cui si confrontano a scuola e che possono rielaborare e condividere con la comunità”.

Anche grazie all’incessante lavoro degli Amici di San Fermo e dell’annuale rassegna d’arte nata e ispirata dai lavori della pittrice Enrica Turri Bonacina, che era residente nel borgo, Penasca nel nuovo millennio è diventato un piccolo “paese dipinto” con una decina di quadri d’autore esposti in maniera permanente accanto a pannelli con diverse poesie in vernacolo che si sono aggiunte nel tempo.

Poesia e arte visiva convivono insieme da anni tra i vicoli del borgo che tra qualche mese renderà omaggio a Dante, come anticipato dall’opera del pittore di San Fermo, Gianpiero Castiglioni, che ha “già invitato il Sommo Poeta ad entrare nel borgo di Penasca – scrivono gli Amici di San Fermo sulla loro pagina Facebook pubblicando la foto del dipinto (in apertura di articolo), con Dante all’ingresso di Penasca – Gli artisti sono creativi e leggono nel futuro e sicuramente Dante alfine sorriderà”.