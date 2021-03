“Due ore di danza (in sicurezza): non molliamo”

“Siamo una scuola di danza, ballo e fitness con sede a Lonate Pozzolo e Fara Novarese. Abbiamo pensato di scrivervi perché reputavamo fosse interessante far sapere un po’ a tutti l’appuntamento che sabato 27 febbraio abbiamo svolto nella nostra scuola”.

Inizia così il messaggio di questa scuola che dopo un anno di stop per quanto riguarda il settore danza, ha svolto due ore di stage nel cortile della scuola, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative per lo svolgimento di attività fisica all’aperto.

“Un qualcosa che è stato apprezzato tantissimo da i nostri allievi e non solo…una grido per ricordare che attività come la nostra nonostante “dimenticati” e con mille difficoltà non stiamo mollando”, scrivono Fabio Gervasio e Pamela Dognini.