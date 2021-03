Enrico Letta si candida alla guida del Partito Democratico

“Sono qui ad annunciare mia candidatura alla guida del Parti Democratico”. Così Enrico Letta in un video il suo impegno per il partito che ha contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda, esplosa con le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti.

“Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici”, ha detto Letta. “Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda amicizia e grande stima. Io non cero l’unanimità, io cerco la verità nei rapporti fra di noi per uscire dalla crisi e guardare lontano. Aprirò un dibattito in tutti i circoli”.