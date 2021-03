Festa della Donna, un video per cambiare parole e stereotipi di genere

“Le parole che non cambiano mai”. Un video contro i luoghi comuni, per andare oltre ai soliti preconcetti sulle donne e sul loro ruolo nella società. Il comune di Varese ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

“Sono ancora tante, troppe, le frasi, gli stereotipi e i luoghi comuni che non vogliamo più sentire. Sono ancora tanti, troppi, gli episodi di violenza contro le donne”, si legge nella descrizione del video che al suo interno vede diverse donne dire una frase, una di quelle che si sono sentite dire almeno una volta nella loro vita e che non vorrebbero più sentire.

Il video è stato realizzato dall’assessorato alle Pari Opportunità, in occasione della giornata dove si festeggiano le donne.