Il futuro dell’esplorazione su Marte: se ne parla con “Chi ha paura del buio”

Se siete appassionati di astronomia questo è un appuntamento da non perdere. La società astronomica Schiaparelli ha organizzato un incontro on line, (CLICCANDO QUI si accede alla diretta su YouTube), venerdì 5 marzo alle 21 per riguardare le immagine dell’atterraggio di Perseverance su Marte e per cercare di capire cosa potremo aspettarci, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, da questa nuova ed eccitante missione sul pianeta rosso.

Con gli esperti della società astronomica varesina venerdì ci saranno alcuni studiosi che gestiscono una delle pagine facebook più conosciute ed apprezzate nel mondo dell’Astronomia: “Chi ha paura del buio” Per chi non lo conoscesse si tratta di un portale di divulgazione scientifica, che pubblica aggiornamenti costanti sull’attività solare (prima pagina in Italia), notizie di astronomia e astronautica e approfondimenti di varia natura, spaziando dalla climatologia ai terremoti, dal vulcanismo alle estinzioni di massa, dagli impatti meteoritici alle esplosioni di supernove.

Sarà l’occasione per ascoltare spiegazioni sulla missione di Perseverance, su Marte e su quello che ci aspetta. La serata è libera ed aperta a tutti.

(foto Credits: NASA)