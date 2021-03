Grazie per la stanza degli abbracci

Gentile redazione,

Poche righe, le nostre, semplicemente per dire Grazie!

Grazie dal profondo del cuore a chi ha permesso tutto questo, ossia poter abbracciare la nostra mamma Rosa Maria.

Infatti, questo pomeriggio, presso la rsa Fondazione onlus Longhi e Pianezza, abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano attraverso un dispositivo di protezione la nostra mamma che risiede presso la struttura di Casalzuigno da qualche tempo.

Il fatto di essere riusciti, dopo tanto tempo, a poter riprovare quanto sia bello un abbraccio ci ha letteralmente commossi, ed è una sensazione inimmaginabile. Come noi, tanti altri avranno, finalmente, dopo molto tempo, la possibilità di riprovare tale emozione abbracciando i loro cari.

L’abbraccio, un gesto talmente semplice, che nella vita quotidiana pare scontato, ma che in situazioni così difficoltose, poterlo riprovare ti fa apprezzare anche le cose più semplici amplificando le emozioni.

Grazie di cuore alle ragazze della struttura presenti insieme alla mia mamma, le gentilissime e professionali Anna Maria Pandolfo e Elena Nicoletti.

Grazie a tutta la struttura e a chi ha permesso l’installazione della Stanza degli abbracci.

Un caro saluto

Famiglia Mattana