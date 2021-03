Investimento a Sesto Calende, interviene l’elisoccorso

Ancora un investimento a Sesto Calende, dopo quello purtroppo con esito mortale di domenica 28 febbraio.

Erano da poco passate le ore 17.00 di oggi – lunedì 1 marzo – quando una macchina ha investito una ragazza di 17 anni in piazza XXV Aprile, sulla strada statale 33.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e un’auto medica ed è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. Il ferito non è in pericolo di vita ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

È ancora da verificale quale sia stata la dinamica dell’incidente.